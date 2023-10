Sin querer, encontraron dos de las escopetas robadas

De casualidad, la Policía de Río Negro logró encontrar dos de las escopetas 12/70 que junto con una gran cantidad de chalecos antibalas, robaron del predio de la Mutual Policial, donde se guardaban, sin ningún tipo de custodia, armas y chalecos del Servicio Penitenciario. Aunque no existe información oficial desde el Ministerio de Seguridad, se supo que dos de las armas sustraídas fueron encontradas.

El robo se produjo entre las 14 del martes y las 9 de la mañana de ayer, cuando el personal que hace las capacitaciones del Servicio Penitenciario provincial encontró roto el acceso del quincho del predio de la Mutual Policial, ubicado en la ruta 65 y Félix Heredia, en el acceso a J.J. Gómez de Roca.

Según lo que trascendió, en el lugar había 12 escopetas 12/70 y una gran cantidad de chalecos antibalas, utilizado por el Servicio Penitenciario para capacitar a su personal.

En el predio de la Mutual Policial se realizan las prácticas de los penitenciarios y allí quedaron guardadas las escopetas y chalecos antibalas.

Los delincuentes aprovecharon que en el lugar no quedó custodia y rompieron el acceso del quincho para poder acceder y robar.

En un primer momento trascendió que eran 12 escopetas, pero luego se supo que los ladrones se llevaron seis y que otras cinco quedaron tiradas en el predio, junto con una barreta, utilizada para violar el portón de ingreso al quincho.

Casualmente, las cinco armas que los ladrones no se llevaron, son las que no están aptas para disparar. Un dato que le llamó la atención a los investigadores, es que los delincuentes contaban con información precisa sobre dónde estaban las armas y cuáles eran las que no funcionaban.

Con respecto al hallazgo, se supo que sin querer, personal de la Comisaría 21° que se encontraba haciendo un patrullaje de rutina durante la madrugada, intentó identificar a dos jóvenes que circulaban en moto por el sector norte de Roca, pero rápidamente se dieron a la fuga. Durante la persecución, una de las personas tiró una bolsa. Al ser examinada, en el interior encontraron dos escopetas del Servicio Penitenciario.

Aunque se montó un operativo y se requirió la intervención de fiscalía para realizar allanamientos, los tres procedimientos que se desarrollaron arrojaron resultados negativos y no se sabe nada de las cuatro escopetas que faltan, las municiones y los chalecos antibalas.

Dos personas fueron detenidas, son las que circulaban en moto y se desprendieron de las dos escopetas.