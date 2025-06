Designaciones nulas y multa récord: el fallo que complica a una ex intendenta del Alto Valle

El Tribunal de Cuentas de Allen impuso una dura sanción económica a la exintendenta Liliana Martín, tras constatar la implementación irregular de jueces de faltas sustitutos durante su gestión. La resolución apunta a una maniobra administrativa ajena al marco normativo municipal, con posibles consecuencias sobre la validez de decisiones judiciales tomadas en ese contexto.

Según el fallo, recientemente publicado, Martín deberá abonar una multa de 1.000 USAM, una unidad indexada al precio del litro de nafta YPF Infinia, cuyo valor actual asciende a 1.239 pesos. En total, la sanción alcanza la suma de $1.239.000, a pagar en un plazo máximo de 30 días.

La sanción se origina en un sumario iniciado en 2022, bajo la presidencia del entonces titular del organismo, Juan José Luis Marín. El dictamen considera que la exfuncionaria incurrió en una “creación pretoriana” al establecer una figura funcional, la del juez sustituto, que no se encuentra contemplada en la Carta Orgánica ni en las ordenanzas vigentes, las cuales solo habilitan la designación de jueces suplentes bajo estrictas condiciones. Una situación que Martín no podía desconocer, teniendo en cuenta su profesión de abogada y ex asesora legal del municipio.

El Tribunal remarcó que esta maniobra constituye un acto administrativo nulo, lo que podría comprometer la validez de todas las resoluciones dictadas por los funcionarios designados bajo esta figura. Asimismo, concluyó que Martín asumió atribuciones fuera de sus competencias, configurando responsabilidad administrativa directa.