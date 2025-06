El amante de Laurita Fernández reveló la verdad sobre por qué lo echaron: "Peluca me dijo que..."

Laurita Fernández, conocida por su talento y carisma en la televisión argentina, volvió a ser el centro de atención por temas ajenos a su carrera artística. Aunque intenta mantener un perfil bajo, su vida amorosa sigue generando titulares y controversias. En las últimas semanas, una nueva polémica la volvió a poner en el ojo de la tormenta.

Todo comenzó cuando Pepe Ochoa, excompañero y examigo de Laurita Fernández, afirmó públicamente que la bailarina mantenía un vínculo sentimental con uno de sus azafatos. La declaración encendió la mecha de un escándalo que rápidamente se replicó en redes y medios de comunicación, generando una ola de especulaciones sobre la vida privada de Fernández.

Frente a las versiones que la vinculaban con una supuesta infidelidad, Laurita Fernández optó por contestar con ironía desde sus redes sociales. “Perdón que ando desaparecida… Estoy a full con mi amante”, escribió, dejando en claro que no tenía intenciones de alimentar los rumores, pero tampoco de desmentirlos del todo.

Mientras tanto, desde LAM aseguraban que la relación entre Laurita Fernández y Peluca, su pareja, habría llegado a su fin. Incluso se habló de la tristeza que reinaba en ambas familias. Sin embargo, la conductora lo desmintió con una imagen junto a su novio, intentando poner paños fríos a la situación.

Lo cierto es que al día siguiente, el supuesto amante rompió el silencio y se presentó en varios programas. Su actitud fue prudente: evitó confirmar o negar la relación con Laurita Fernández, lo que desactivó, al menos por un tiempo, la tensión mediática que lo tenía como protagonista.

A pesar de sus esfuerzos por mantenerse enfocada en su carrera profesional, Laurita Fernández vuelve a enfrentarse con la dificultad de separar su vida pública de la privada. La repercusión del caso no solo generó rumores sobre su pareja, sino también dudas en el entorno laboral del programa, donde muchos comenzaron a preguntarse si la decisión de apartar a Emiliano respondía realmente a cuestiones artísticas o si había una intención de apagar el escándalo desde adentro.

Pero en las últimas horas, el escándalo sumó un nuevo capítulo. Emiliano, el azafato en cuestión, fue desvinculado del programa de El Nueve, y decidió contar su versión de los hechos. En una entrevista con el ciclo Bondi, relató la conversación que tuvo con Peluca, el productor del programa.

“Pelu me dijo que esto era para mejorar el programa, para apoyar más el canto. No lo veo como algo malo, porque no teníamos mucha participación. Estoy tomando clases de canto, me encantaría seguir, pero no depende de mí”, explicó Emiliano, dejando entrever que su salida podría tener más matices de lo que se dijo.