Quién era el motociclista que murió cerca de un Shopping de Neuquén

Este miércoles alrededor de las 20, un motociclista murió tras chocar contra el muro de contención que divide la calle Dr. Ramón con la rotonda contigua al Shopping del Alto de la ciudad de Neuquén.

Durante este mediodía se confirmó que el hombre fallecido en el siniestro vial era Rubén Mirabete, de 63 años de edad. En el lugar no se presentaron otros involucrados en el siniestro, pero a la vez no se registraron huellas de frenado.

Rubén Mirabete era oriundo de Neuquén. El hecho ocurrió mientras el motociclista bajaba por la Dr. Ramón, justo en la parte del puente y la Avenida Raúl Alfonsín. Según detalló el coordinador del operativo de tránsito, Nicolás Corzo a Mejor Informado, el impacto fue de lleno contra una pestaña del muro.

La víctima viajaba en una CF Moto de 800 cm³ color gris y aparentemente iba con el casco puesto, ya que lo encontraron tirado cerca de la zona. El sujeto estaba con vida en el momento que lo encontraron las autoridades y fue trasladado por el SIEN al hospital Castro Rendón, donde lamentablemente perdió la vida.

Según Corzo, el motociclista "no tuvo tiempo de frenar". Aclaró que se desconocen las causas y que extrañamente no hay huellas de frenado de ningún tipo de vehículo. El caso se encuentra a cargo de la Fiscalía de Delitos contra las Personas y la División de Tránsito solicita que personas que hayan estado en el lugar se acerquen a brindar información, ya que no se registraron testigos.