Misterio por la muerte del motociclista cerca del shopping del alto

Este miércoles cerca de las 20.30, un motociclista perdió la vida tras colisionar contra el muro de contención que divide la calle sobre la Dr. Ramón, a unos 100 metros del shopping del alto. En el lugar no se presentaron otros involucrados en el siniestro, pero a la vez no se registraron huellas de frenado. La fiscalía aguarda por la autopsia.

La persona que perdió la vida tenía 63 años y era oriundo de Neuquén. El hecho ocurrió mientras el motociclista bajaba por la Dr Ramón, justo en la parte del puente y la Avenida Raúl Alfonsín. Según detalló el coordinador del operativo de tránsito, Nicolás Corzo a MEJOR INFORMADO, el impacto fue de lleno contra una pestaña del muro.

La víctima viajaba en una CF Moto de 800 cm³ color gris y aparentemente iba con el casco puesto, ya que lo encontraron tirado cerca de la zona. El sujeto estaba con vida en el momento que lo encontraron las autoridades y fue trasladado por el SIEN al hospital Castro Rendón, donde finalmente perdió la vida.

Según Corzo, el motociclista "no tuvo tiempo de frenar". Aclaró que se desconocen las causas y que extrañamente no hay huellas de frenado de ningún tipo de vehículo. El caso se encuentra a cargo de la Fiscalía de Delitos contra las Personas y la división de Tránsito solicita que personas que hayan estado en el lugar se acerquen a brindar información, ya que no se registraron testigos.