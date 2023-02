Se suspendió la audiencia para rever la preventiva de Lagos

Estaba prevista para esta mañana en la Ciudad Judicial, una audiencia de revisión de la prisión preventiva de Jorge Antonio Lagos, imputado por el femicidio de Norma Morales y de Luz de los Milagros Prieto. La defensa, encabezada por Maximiliano Orpianessi y Martín Espejo Lagos, pide que el acusado sea hospitalizado por su condición de alcohólico crónico y el estado de abstinencia en el que se encuentra actualmente.

Los jueces Dardo Bordón, Gustavo Ravizzoli y Mauricio Zabala evaluarían el pedido en contrapunto con la postura de la fiscalía, a cargo de la Dra. Titanti que, en consonancia con la representación querellante de Marcelo Hertzriken Velasco, solicitaron que el presunto femicida se mantenga con prisión preventiva hasta el juicio por jurados.

Los cargos formulados contra Jorge Antonio Lagos por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con un homicidio triplemente calificado por: ensañamiento, criminis causa (para ocultar el delito) y violencia de género.

Según la versión del fiscal jefe, Agustín García y la fiscal del caso, María Eugenia Titanti, el imputado "abusó sexualmente, en reiteradas oportunidades, de Luz Prieto y la asesinó de varias puñaladas". Para ocultar ese crimen, Lagos mató a Norma Morales, la descuartizó y descartó su cuerpo en la zona del parque industrial en Plottier.

La pareja y amigas de la joven, aseguran que la última vez que mantuvieron contacto con ella fue el día viernes y que el sábado tenía que presentarse a trabajar a las 15hs y no lo hizo. Ante la ausencia, llegó una llamada a su teléfono celular que fue contestada por el propio Lagos. Dijo que Luz estaba triste por el fallecimiento de su padre y no quería hablar con nadie, que no la vuelvan a llamar.