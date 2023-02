Un cipoleño aseguró que lo golpearon por ser gay

Un joven de Cipolletti, que es muy conocido por pasear perros en el barrio CGT, denunció que fue víctima de un violento episodio durante la mañana de este lunes cuando acordó encontrarse con otro hombre en la rotonda de las Rutas 22 y 151.

Natanael Ascencio relató que “acordamos vernos con un chico que era de aspecto robusto, tenia una gorra y andaba con jeans negro. Ahí se dio el encuentro y después fuimos a una chacra. Su aspecto no me gustó para nada y le dije que quería irme. De la nada empezó a golpearme bruscamente con su zapatilla”.

Explicó que “cuando se cansó de golpearme, me dio media vuelta y me ató de las manos y de los pies. Además, me dijo que cuente hasta 1400, hasta que él se vaya y me preguntaba dónde estaban mis cosas. Yo tiré lejos mi mochila. Entonces empezó a patearme hasta que me desfiguró la cara. Cuando me dejó solo me desaté y empecé a caminar, a pedir ayuda. Tenía miedo de que volviera a matarme. Su idea no era robarme, se llevó mi DNI, mis cosas quedaron intactas. El mensaje fue de odio, de homofobia. En un momento se me acercó un hombre y llamó a la Policía, que luego me trasladó al hospital".

A partir de la denuncia, la Policía de Río Negro, inició las pesquisas para esclarecer los hechos.