Falso testimonio: quiénes son y que condena les corresponde

Este lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores dio a conocer la sentencia a los ocho rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa durante la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. No obstante, junto a la condena, informó que se pondrá en curso la investigación por falso testimonio contra dos de los testigos.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron declarados culpables por homicidio doblemente agravado, premeditación y alevosía, mientras que Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi fueron señalados como partícipes secundarios. Por su parte, Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo serán investigados por delitos de falso testimonio tal como lo pidió la fiscalía.

Guarino declaró: "vi a Máximo al lado de un chico tirado. Me imaginé que se estaban peleando de vuelta, y ya cansado, me fui”; “habíamos ido de vacaciones a pasarla bien y ellos ya se habían peleado en otras ocasiones", agregó. Colazo, no dio detalles de lo que sucedió y omitió la conversación que mantuvo con los ocho condenados luego del asesinato. Ambos jóvenes fueron ubicados en el lugar, junto a sus amigos, por las cámaras de seguridad pero no participaron de la gresca.

Ahora comienza la investigación para ver si declararon la verdad, si mientieron u omitieron información y en caso de que sean condenados por el delito de falso testimonio les corresponde una pena de entre un mes y cuatro años de prisión.