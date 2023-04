Violó a una nena, estaba prófugo y caminaba tranquilo por la calle

Daniel Franco hacía una vida normal. Desde hace unos años estaba instalado en Catriel y trabajaba en la actividad petrolera, como la mayor parte de la gente que vive ahí. Pero esa tranquilidad se acabó de repente cuando la Policía de Tierra del Fuego encontró un dato que le permitió ubicarlo. Entonces, sin que la fuerza rionegrina tuviera la mínima sospecha, les llegó el pedido de colaboración, lo detuvieron y ya está en esa provincia donde debe ser juzgado por el abuso sexual de una nena.

Hace seis años, a punto de ser indagado por el abuso sexual agravado de una menor con la que convivía, Franco desapareció de la provincia más austral del país. Cuando intentaron notificarlo de la fecha de presentación ante la Justicia, ya no estaba. El hombre no dejó rastros y pese a la intensa búsqueda no pudieron hallarlo.

En 2021, desde el Juzgado de Instrucción 1 de esa provincia, se libró una orden de captura nacional y se insertaron los datos del prófugo en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Si.F.Co.P) al que tienen acceso todas las fuerzas del país. De todas maneras, la investigación por el abuso sexual continuó y en los últimos años tuvo avances con respecto a la ubicación de Franco.

Personal policial de Tierra del Fuego se comunicó con sus pares de Catriel y la Brigada de Investigaciones comenzó a chequear algunos de los datos que les fueron aportados. Entonces, ya con la certeza de que el prófugo se encontraba en la ciudad y ante la posibilidad de que algún dato se filtrara y poder perderle el rastro nuevamente, el pasado domingo 16, fue detenido en la vía pública, sin siquiera sospechar que su nueva vida se caería a pedazos.

Se supo que el abusador se encontraba en la ciudad desde hace varios años, donde incluso había iniciado una relación de pareja y tenía un trabajo estable. En todos estos años, nadie le había solicitado sus datos personales, o al menos, en ningún momento su número de DNI fue chequeado en la base de datos nacional para corroborar si tenía antecedentes.

El proceso judicial en Río Negro fue sólo autorizar la extradición, ya que no había cometido ningún delito en el ámbito provincial, por eso una vez autorizado el traslado, el personal de la División Delitos complejos de Río Grande viajó a Catriel y con la orden de extradición en mano, procedió a regresar en un vuelo de línea junto con el abusador, que quedó detenido.