Se supo qué hizo el Gitano Gutiérrez después de arrollar a Castillo

Luego de agarrase a piñas a la salida de La Nonnina, Ramiro Gutiérrez subió a su lujosa camioneta BMW X1 y salió a toda velocidad, luego de unos segundos volvió y bajó a la banquina para atropellar al grupo con el que se había peleado. Varios zafaron, pero Facundo Castillo quedó debajo y lo arrastró unos 14 metros, luego hizo marcha atrás y se fue. Entre el hecho y el momento en que se entregó en la fiscalía pasaron 43 horas en las que estuvo prófugo y recibió ayuda de personas cercanas. Una de ellas fue la odontóloga que lo atendió y que intervino ante la fractura de mandíbula que presentaba.

La tercera jornada del juicio contra el Gitano Gutiérrez por el crimen de Castillo se inició en tiempo y forma, aunque mantuvo la tensión de los días anteriores. También se repitió la presencia del mediático Fernando Burlando en diálogo permanente con los abogados defensores y con el imputado. La querella como la defensa solicitaron que se investigue a los testigos por falso testimonio.

La profesional de la salud María ängela Francesconi fue la segunda en declarar durante la audiencia de hoy. Hizo referencia que el 19 de diciembre de 2021 estaba durmiento en su casa de Roca cuando la despertaron con el timbre. Era el hermano de Gutíerrez, quien luego de bastante insistir, le dijo que un paciente suyo estaba grave, que había tenido un choque en moto y que necesitaba atención odontológica urgente.

La mujer reconoció que era paciente suyo desde hace años y que lo había atendido por un problema de superposición de piezas, incluso le colocó ortodoncia. Ante las preguntas de las partes, aseguró que nunca supo lo que había sucedido, que en ese momento le dijeron que había tenido un choque en moto y luego de tratar de controlar la hemorragia, se dio cuenta que tenía una fractura del maxilar y comenzó con las maniobras para acomodarla.

"Sabía que necesitaba una cirugía", afirmó y aceptó que luego de insistir con las preguntas, le confesó que se había pelado: "Me dijo que eran 2 contra 20". Por su estado le realizó una derivación a una clínica para que sea operado. Francesconi aclaró que por la tarde supo que su paciente, el que ella había atendido, estaba prófugo: "Me enteré que había una persona fallecida me conmocioné y di aviso a la Policía de esto. El lunes a las 8 de la mañana me presenté".

Mientras su odontóloga relataba cómo había sido la atención, el acusado de matar con su camioneta a Castillo, quebró en llanto y el juez Guillermo Merlo debió llamarle la atención para que preste atención a la declaración de la testigo. Luego vinieron las acusaciones de la fiscalía y la querella, quienes marcaron que el testimonio no coincidía con el pedido de derivación realizado por la profesional, en la que colocó "Accidente con hamaca elástica" y le recetó antibióticos. Ante un posible falso testimonio, la querella solicitó que se la investigue por faltar a la verdad.

El clima de tensión es permanente durante las audiencias. A las fotos que le sacó la hermana del acusado a los jurados populares y las chicanas de la defensa para suspender el juicio, también se suma la intensidad con la que ambas partes interrogan a los testigos.

Antes del pedido de investigación a la odontóloga que habría encubierto a Gutiérrez y que mintió en un documento como la derivación, también habían realizado lo mismo los abogados defensores Martín Segovia y Carlos Vila, quienes apuntaron contra uno de los jóvenes que salía caminando de La Nonnina a pocos metros de Castillo, quien presentó un video en el que se lo veía al joven neuquino de espaldas tratando de separar en una pelea.

El testigo reconoció que como se terminó el conflicto cortó la grabación, pero segundos después apareció nuevamente Gutiérrez en su camioneta y apuntó contra el grupo de chicos que caminaba por la banquina de la calle Julio Dante Salto en dirección a la ruta 22.

"Vi que una camioneta BMW blanca vino muy rápido y atropelló a todos", aseguró y luego añadió que "había gente gritando y agarrándose las piernas". Y ante la pregunta puntual, reconoció que "Yo no vi cuando lo choca, vi después, cuando en segundos se va", en relación al Gitano.

La defensa hizo foco con sus preguntas en cómo se produjo el hecho, qué estaba haciendo Castillo. Sobre todo en mantener la duda en tornó a si lo arrolla de frente o cuando hace marcha atras, cosa que nadie aún pudo confirmar. Ya nervioso, el testigo confió que "no veía al conductor, no vi cómo lo chocaron. Vimos cómo estaba después, le dije a mi amigo 'este chico ya murió'. Estábamos en shock".

Al evidenciar ciertas inconsistencias en su relato, los defensores solicitaron que se inicie una investigación para determinar si el joven mintió para favorer la postura de la querella.

Ante lo cortado del debate y lo extenso de los interrogatorios, en las que se torna incómodo el modo y las preguntas varias veces repetidas aunque planteadas de distintas maneras, se adelantó que el viernes no terminará el juicio y se anticipó que se podría extender hasta el martes de la semana próxima.