“Lo único que pueden decir es que fue un accidente”

Se inició esta mañana en Cipolletti la segunda jornada del juicio por jurados donde Ramiro Gutiérrez está siendo juzgado por el crimen de Facundo Castillo. Esta mañana habló en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, Emiliano, el hermano de Facundo. Señaló que “el primer día fue difícil. Muy difícil, diría yo. Son momentos que no está bueno escuchar, me hace muy mal ver a mis viejos que estén escuchando todo lo que pasó. Son situaciones dolorosas, o sea, no le deseo a ningún padre que escuche las cosas que le hicieron o que pasó antes de que maten a tu hijo”.

Explicó que “yo creo que la otra parte no entra en razón de que mataron a una persona y que hay gente sufriendo. La otra parte se ríe por momentos, es algo que no se puede creer. La familia de la otra parte no respeta las normas que establece el juez, por ejemplo, el juez había dicho que no se podía filmar al jurado y lo filmaron. Ayer casi se suspende el juicio, en algún momento corrió riesgo de que se suspenda el juicio”

Burlando entre el público

El mediático abogado asesora permanentemente a Gutiérrez sin estar matriculado en Río Negro, lo que generó un gran malestar. Se sienta en el espacio que está reservado para la defensa e ingresa a la sala como publico común. Castillo señaló que “la regla para no usar el celular es para todos, sin embargo, Fernando Burlando que vino como como público, como cualquiera de nosotros, en un momento estaba hablando por celular y se le escapó un audio. Eso genera un poco de bronca, es una falta de respeto no sólo la situación que nos están haciendo vivir. No sé si es que se creen que porque son famosos son más que uno, es traumático, es doloroso, una falta de respeto”.

Hoy declara un perito

Castillo también se refirió a la audiencia que se inició más temprano. “Hoy va a ser otro día doloroso, creo que hasta más que ayer, va a haber más testimonios claves. Habrá un perito que le hizo la autopsia, así que va a ser doloroso. Mis papas están mal, pero firmes para enfrentar el juicio".

La estrategia de la defensa de que fue un accidente

Castillo señaló que “yo creo que ellos lo único que pueden decir es que fue un accidente. La idea de haber llegado hasta esta instancia es que realmente lo demuestren. Porque nosotros tenemos un montón de pruebas que demuestran lo contrario, que fue un homicidio y por eso vinimos a juicio. No es porque lo inventamos y no es por lo que queremos. Siempre dije y aclaré que a nosotros hubiese sido mucho más fácil que haya sido un accidente. El dolor hubiese sido el mismo, pero no estaríamos atravesando esto. Sería otra sensación, puede pasar que haya un accidente. O sea, hay, de hecho, lo hay. Pero no es el caso y, por lo tanto, estamos pidiendo justicia. A veces escucho con mucha liviandad que esta gente dice que fue un accidente y yo digo ojalá, pero no lo fue, entonces tengo que pelear por lo que realmente pasó, que fue que quiso matar a un grupo de personas y utilizó el auto como un arma”.

