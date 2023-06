Allanaron una casa por error, con la niñera y dos niños adentro

Un allanamiento por error se realizó en una casa del barrio República de la Sexta, ubicado en Rosario, Santa Fe; mientras dos menores de edad se encontraban al cuidado de su niñera. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la vivienda.

Todo ocurrió cuando el personal policial ingresó encapuchado y con las armas en la mano, a una casa de calle Ayacucho al 2200. En ese momento, dentro del hogar, se encontraba la niñera y dos niños de menos de cinco años. Asustada y desesperada, la mujer comenzó a preguntar "¿qué pasa?", al tiempo que gritaba "hay dos criaturas acá".

El episodio quedó registrado por las cámaras de video vigilancia de la vivienda. En las imágenes se ve cómo los niños y la mujer que los tenía a su cuidado se sorprenden por el fuerte estruendo que provocan los policías al romper la puerta. También se ve cuando los pequeños, aterrorizados, se esconden debajo de la mesa. En un momento, la mujer pudo ir a buscar a los niños y resguardarlos en sus brazos.

En declaraciones a medios nacionales, Cecilia (la madre de las criaturas) afirmó que el hecho ocurrió el miércoles alrededor de las siete de la mañana, como así también difundió las imágenes de las cámaras de seguridad. Además, indicó que "ni siquiera recibimos unas disculpas" y que "nadie se comunicó conmigo por este error".

Denuncian allanamiento equivocado en Ayacucho al 2200. La policía tiró la puerta abajo de la casa. @MauroYasprizza pic.twitter.com/Pd2hR214sV — Rosario Nuestro (@RosarioNuestro) June 22, 2023

“Fue una situación horrible. A las 7:10, recibí en el trabajo una llamada de la niñera. Cuando fui a atender, se cortó la comunicación. Creí que mi nene más chiquito estaba descompuesto. Cuando logré comunicarme, me dijo que estaban allanando mi casa y que estaba bien. Corté y me fui volando a mi casa, manejando muy nerviosa. Cuando llegué me encontré con cuatro policías, haciendo guardia en la puerta de mi casa, con los rostros tapados, y con el portón del frente que ya estaba hecho mierda”, comentó a La Capital . Agregó que “buscaban a una mujer que había matado a alguien el año pasado, que supuestamente tenía dirección en mi casa".

Dijo que no hubo forma de convencer a los policías de que se habían equivocado. “Ellos leían que el portón que se describía en la orden era el mío. Estaban empecinados que estaban en lo correcto, pero el acta decía 2220. Revisaron toda mi casa, dieron vuelta todo. No se llevaron nada. Estuvieron casi dos horas en mi casa, pero no se llevaron nada. Buscaban armas, no tenemos armas. Tampoco se llevaron celulares, ni siquiera el de la niñera. Me dejaron el portón destrozado y otra puerta interior igual, además de la situación de mierda que vivieron mis hijos. No se pueden equivocar tan feo. La casa que buscaban tiene el número bien visible, pero como mi casa tiene un portón blanco de tres hojas y está más cerca de Riobamba y eso es lo que figuraba en la orden, se metieron en mi casa y no en la que figuraba en la orden”, lamentó.