Entraron a robar a la jaula de los tigres de Bubalcó

Si uno fuera dueño de un zoologico con todo tipo de animales, dónde guardaría una caja fuerte con dinero. El rumor popular indica que en Bubalcó, Julio Rajneri guarda parte de su fortuna en la jaula de los tigres. Entonces, un grupo de delincuentes desafió el peligro, ingresó al lugar e intentó abrir una bóveda que tiene un enorme candado.

La información surgió por la mañana de ayer y causó una enorme sorpresa, porque siempre se comentó en Allen, que en el zoologico ubicado en Guerrico, contra la costa del río Negro, uno de los dueños del Diario Río Negro guardaba parte de su fortuna en una bóveda muy bien custodiada por los varios tigres, entre ellos uno blanco de Siberia.

Si bien es cierto que estos animales ya no cazan por estar en cautiverio, el instinto no lo pierden nunca. Por eso recomiendan no traspasar los barrotes de las rejas para intentar tocarlos. Tampoco está permitido darles de comer, de eso se encarga el personal especializado que fue entrenado para que los felinos lo recnozcan y no los ataquen.

Sin importar la peligrosidad de estos animales, un grupo de delincuentes forzó las trabas de la enorme reja y entraró a la jaula para llevarse el dinero que el empresario guarda en el lugar, como reza el comentario popular. La confirmación llegó por parte de la Policía: "A las 9 de la mañana se comunican del zoológico Bubalcó haciendo saber que habrían constatado un ingreso en el sector de jaulas de felinos ubicado sobre la parte posterior del predio del mismo", reconoció el subcomisario Mario Figueroa del destacamento de Guerrico, en declaraciones a la radio local Terapia.

Si bien los tigres hace años que están en cautiverio, mantienen parte de su instinto.

Aún sin salir del asombro, una comisión policial llegó al zoologico y luego de hablar con los empleados, constataron que "personas desconocidas violentaron el chapón de la puerta doble hoja, que da ingreso al sector de jaulas y manipularon los cables y roldanas que permiten abrir las compuertas", de esta manera lograron encerrar a los tigres "en otro sector alejado de la celda a la que querían ingresar", comentó.

Se observó el candado grande golpeado con un elemento contundente, como así también el corte de las riendas que cambian los carriles de celda

Los policías pudieron constatar que dentro de uno de los recintos efectivamente hay una dependencia más pequeña con un enorme candado. "Se observó el candado grande golpeado con un elemento contundente, como así también el corte de las riendas que cambian los carriles de celda", y destacó que "no lograron abrir el candado, por ende no accedieron al sector pretendido".

Extraoficialmentes se supo que los delincuentes tenían un dato concreto y verídico, que dentro de la jaula de los tigres hay un sector que tiene una bóveda, y que el robo se vio frustrado ante la imposibilidad de abrir el candado.

El zoológico es de propiedad de Julio Rajneri, director durante varias décadas del Diario Río Negro, periodista y abogado que supo ser ministro de Educación en la presindecia de Ricardo Alfonsín. Bubalcó despierta opiniones en contra por parte de las asociaciones protectoras de animales, que incluso mantienen un amparo por la liberación del chimpancé Toti, por el que ya hay un fallo judicial para que sea enviado a un santuario en Brasil, pero la orden judicial fue apelada por los abogados del poderoso empresario.