Crimen de Morena: todo lo que se sabe hasta ahora

Este miércoles, una niña de 11 años perdió la vida tras ser víctima de un asalto por motochorros cuando iba a la escuela. Todo quedó filmado por cámaras de seguridad y ya hay detenidos y los autores estarían identificados por el crimen de Morena en Lanús.

¿Cómo fue el robo?

Todo sucedió a las 7.30 cuando la joven estaba a punto de arribar a la Escuela Almafuerte N° 60 de la localidad de Villa Dálmine. Allí, dos delincuentes la encerraron y le quitaron sus pertenencias para luego intentar escaparse en moto. Si bien testigos intentaron frenarlos (entre ellos, un automovilista), lograron fugarse del sitio.

"Veo que una nena está colgada de una moto, luchando con la mochila. Tiro el auto encima, no para pegarle porque estaba la nena. Se suben arriba de la vereda y me apuntan con un revólver. No llegué a ver si tenían patente. Después volví y había otro señor que la ayudaba. No la vi desvanecida, la vi mareada. No vi si se cayó al piso. Cuando se cae, yo ya había pasado. Todos los días están robando acá", detalló el conductor a los medios.

¿Qué reveló la autopsia?

Morena quedó recostada en el asfalto sin poder moverse y cuando aguardaban la asistencia, se descompensó. Si bien personal de salud intentó realizar maniobras de raenimación cuando era trasladada de urgencia a un centro de salud, la joven perdió la vida exactamente dos horas después del ataque.

Según el resultado preliminar de la autopsia, el deceso se produjo por un "fuerte golpe abdominal" que le provocó una hemorragia interna.

Los detalles de la causa

Todo el robo a Morena quedó registrada por cámaras y atestiguada por varios civiles que pasaban por allí. Si bien en un principio se habló de que los autores eran dos jóvenes de 14 y 19 años cada uno, finalmente confirmaron que los principales sospechosos son ambos mayores de edad.

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, detalló a C5N que los detenidos por la muerte de la joven "confesaron y la fiscal cerró el caso". Según amplió Télam, también hubo adolescentes detenidos ya que la moto utilizada para el delito se encontraba en el domicilio de alguno de ellos.

Quien está interviniendo judicialmente es la fiscal Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7, quien caratuló la causa como "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento".

Conmoción por la muerte de Morena Domínguez

Por la tragedia, vecinos del barrio protagonizaron incidentes donde ocurrió el crimen y hasta arrojaron piedras contra el frente a la Comisaría 5º de Lanús. Los principales lemas de la concentración fueron "Justicia por Morena" y mayor seguridad para la zona.

La conmoción llegó a impactar hasta los actos de campaña que muchos políticos iban a llevar a cabo durante estas jornadas a días de las PASO. Desde Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, las distintas izquierdas y partidos regionales decidieron postergar las actividades y comunicaron su pésame a la familia por el difícil momento.