Llegan a Neuquén los restos del joven asesinado en Bolivia

Carina Cruces es la madre de Matías Rosales, el joven neuquino que fue asesinado el 13 de septiembre en Bolivia por un hombre de nacionalidad colombiana. El jueves pasado, Cruces y su familia viajaron al país vecino para obtener respuestas de las autoridades aunque lamentablemente sin éxito, ya que la investigación comenzó dos días después del crimen.



En este contexto, la madre de Matías Rosales comunicó que el próximo lunes 2 brindará una conferencia de prensa en calle Leguizamón 960, en la capital neuquina. Es que ese día, su abogada regresará al país con información más concreta respecto de cómo prosigue la causa.



En las últimas horas, varias fuentes informaron que esta tarde a las 17 arribaron a la ciudad de Neuquén las cenizas de Matías Rosales. Respecto a la identidad del colombiano, Cruces señaló que Florencia, compañera de viaje de Matías y principal testigo, tenía muchas características del asesino que no fueron tomadas en cuenta para confeccionar un identikit que aún sigue en espera.



Ante estas sucesivas irregularidades, y a pesar de que en las aduanas de Brasil y Chile registran a todos los colombianos que pasan, no hay una forma efectiva de hallarlo hasta el momento. En el lugar del crimen había solo una cámara de seguridad en la que no se pudo registrar el rostro del responsable.