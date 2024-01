Quiso incendiar el auto de su ex pareja y quemó a su hijo de 2 años

El trágico incidente ocurrió alrededor de las 11:30 del sábado, y según la investigación policial y judicial, Josefina, de 24 años, llegó al Grupo 3 sector C del barrio Salido de La Banda, en Santiago del Estero, en una motocicleta, junto a su pequeño hijo. En ese momento, detuvo la marcha frente a la casa de su ex pareja, de apellido Ríos, y se acercó al automóvil de su ex, un Volkswagen Surán, con un bidón que contenía nafta según testigos.

Según declaraciones de testigos, en el lugar, Josefina roció el parabrisas del vehículo con combustible. Luego, aparentemente con una piedra, rompió el parabrisas para que la nafta ingresara al automóvil. Después, arrojó un cigarrillo encendido. Al ver que no se generaban las llamas, con el bidón en la mano, dejando una "huella" de nafta, se acercó a un plástico y lo prendió con un encendedor, lo que provocó inmediatamente el fuego.

Las llamas rápidamente envolvieron las piernas de Josefina, y cuando el niño vio a su madre en llamas, corrió hacia ella desde atrás y también resultó alcanzado por el fuego. El fuego consumió por completo la cabeza, los brazos y las piernas del niño. Mientras ambos se quemaban, el vidrio del automóvil estalló, lo que llevó a su ex pareja a salir a la calle para ver qué estaba ocurriendo.

Al ver al niño quemado, Ríos lo envolvió en un trapo, lo subió a una motocicleta y lo llevó al CIS Banda. Allí fue atendido de urgencia y debido a las graves heridas, en medio de un operativo sanitario, fue trasladado al CEPSI, donde está internado en estado crítico con quemaduras de 1º y 2º grado.

Mientras tanto, la madre fue inicialmente asistida por la nueva pareja de Ríos, quien la hizo ingresar al baño y la colocó debajo de la ducha para apagar las llamas. Luego fue trasladada al hospital, donde quedó internada con lesiones en las piernas, fuera de peligro, y fue detenida.

Así quedó el parabrisas de la camioneta atacada por la mujer en Santiago del Estero.

Aunque actualmente se desconocen los motivos que llevaron a la joven madre a dirigirse a la casa de su ex pareja para incendiar el vehículo, se tiene conocimiento de que estaban separados desde hace 2 años, pero mantenían contacto debido al pequeño hijo que tenían en común.

De acuerdo con los testimonios recopilados, la mujer enfrentaba problemas de adicciones y, en repetidas ocasiones, acudía a la casa de su ex para solicitarle dinero.

Las investigaciones sugieren que Ríos podría haberse negado a proporcionarle dinero, presumiblemente porque la mujer lo destinaba a la compra de sustancias estupefacientes. Esto podría haber motivado que la mujer se presentara en su casa, un aspecto que actualmente está siendo objeto de investigación.

A pesar de esto, la Fiscalía ha evaluado todas las evidencias que sugieren que la mujer, de manera intencionada o no, desencadenó el incendio que posteriormente causó graves heridas al menor, quien se encuentra en una situación crítica.