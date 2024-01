Robaron en Río Colorado y gastaban la plata en Las Grutas

Los delincuentes robaron en una casa y huyeron. Hicieron 250 kilómetros hasta llegar a Las Grutas, donde comenzaron a gastar el jugoso botín en efectivo , pero cuando nada hacía pensar que serían atrapados, la Policía de Río Negro los descubrió, los detuvo y ya están libres. Unas horas antes habían cometido un golpe en una vivienda en Río Colorado, de donde se llevaron 200 mil pesos en efectivo y 500 dólares.

Le hecho se registró la semana pasada, y tuvo origen en Río Colorado. Una mujer de 72 años cayó en el ardid ejecutado por dos delincuentes, quienes fingieron ser vendedores ambulantes y lograron que la víctima abra la puerta de su vivienda. En realidad, ambos vendían bolsas de residuos y mostraron credenciales de un centro de rehabilitación de La Pampa.

En medio de la venta y mientras uno le contaba a la mujer el enorme sacrificio que representa rehabilitarse de las adicciones a las drogas, uno de ellos le pidió por favor que lo deje pasar al baño. Luego de eso, ambos se fueron como si nada. Pero cuando la mujer ingresó a su habitación, se encontró con su placar revuelto y el faltante de sus ahorros, unos 200 mil pesos y 500 dólares.

La víctima se presentó en la Comisaría 11° de la ciudad y denunció lo sucedido. El personal policial logró reunir distintas pruebas y comprobaron que los dos delincuentes se movilizaban en una camioneta Renautl Kangoo gris, que durante el robo había quedado estacionada a unos pocos metros de la vivienda de la víctima. También lograron identificar la patente.

También, los investigadores, consiguieron reconstruir el trayecto de la huida. A través de cámaras del sistema de monitoreo y de distintos comercios y estaciones de servicio, detectaron que emprendieron la fuga por ruta 22 en dirección hacia el oeste. Por lo que alertaron al personal de Seguridad Vial de Choele Choel y al de Conesa. En este último informaron del paso de un vehículo de esas características, en dirección al sur.

Entonces el alerta llegó a San Antonio Oeste y Las Grutas. El personal de la Comisaría 29° de la villa turística rionegrina, alertado de la búsqueda de una camioneta Kangoo gris, vio un vehículo similar en el estacionamiento de un importante supermercado del norte de la ciudad. Al chequear la patente, descubrieron que era la que buscaban por el robo en Río Colorado .

La Policía de Río Negro montó un operativo en el lugar, la premisa fue mantener la discreción para no alertar a los delincuentes, quienes en algún momento deberían regresar a buscar el vehículo. Así fue como la guardia dio resultado y poco tiempo después dos hombres aparecieron en la playa de estacionamiento, cargados de bolsas con compras.

Al ver a los uniformados que los rodeaban, no pudieron resistirse. Junto a la puerta del conductor, identificaron a un joven de 22 años y su acompañante, uno de 34, quienes respondían a las características de los ladrones de Río Colorado. La fiscalía descentralizada de San Antonio Oeste tramitó la orden de requisa correspondiente y dentro de la camioneta encontraron parte del dinero buscado y la vestimenta utilizada para cometer el robo.

En la audiencia de formulación de cargos, realizada el viernes pasado, les imputaron el hurto ocurrido a la mujer de 72 años. La Defensora Penal planteó una teoría del caso distinta a la de la fiscalía, que no negó que estuvieron en Río Colorado, pero sembró dudas con respecto al ingreso a la vivienda. El juez de Garantías aceptó la formulación de cargos, pero no tuvo en cuenta las grabaciones de prueba, por considerar que no se los veía ingresando a la vivienda de la víctima .

La Justicia resolvió la apertura de la investigación y los dos hombres recuperaron la libertad con medidas de conducta y la prohibición de acercamiento a la víctima.