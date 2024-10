Intento de femicidio en Cinco Saltos: hicieron tres allanamientos

La Policía allanó tres propiedades, pero no pudo encontrar al atacante. Foto: gentileza

La búsqueda un hombre que intentó matar a su pareja en Cinco Saltos, le quita el sueño a los investigadores. Pese a los datos recogidos, no logran detenerlo. Se hicieron tres allanamientos en lugares marcados, pero el resultado fue negativo.

Desde el pasado jueves, las autoridades llevan a cabo una búsqueda intensiva para dar con el paradero de un hombre acusado de intentar asesinar a su pareja en un hecho que conmocionó a la comunidad local.

A pesar de los esfuerzos, la policía aún no ha logrado capturar al atacante, quien, tras cometer el delito, se dio a la fuga en moto. En las últimas horas, el Ministerio Público llevó adelante tres allanamientos en propiedades, pero los resultados no fueron los esperados.

Según informaron fuentes de la investigación, existían indicios de que el agresor podría encontrarse en alguna de estas propiedades. Sin embargo, los operativos no arrojaron resultados positivos. No solo no se halló al atacante, sino que tampoco se encontró ningún elemento relevante con el intento de femicidio.

En cuanto a los detalles del caso, desde la Justicia confirmaron que el hombre, tras intentar asesinar a la mujer con un cuchillo, escapó en su moto, la cual fue hallada horas más tarde en la zona de El Bosquecito cerca de la ex Indupa, en Cinco Saltos. En ese mismo allanamiento, también se incautó el cuchillo con el que el agresor intentó acabar con la vida de su pareja, además de una carta dirigida a su familia.

La Fiscalía, a cargo de Leandro López, calificó provisionalmente el hecho como *tentativa de femicidio", mencionando la violencia de género y la relación de pareja como factores clave en la agresión.

La misma Fiscalía dispuso la detención del agresor, quien permanece prófugo. En este sentido, aunque su identidad no ha sido revelada para proteger a la víctima, las autoridades no descartan solicitar la colaboración de la comunidad.

Al no poder detenerlo, la víctima se encuentra con custodia las 24 horas, por el miedo que le genera que su agresor pueda regresar para atacarla nuevamente.