Intentó matar a su pareja, esta prófugo y lo buscan

El Ministerio Público Fiscal y las autoridades policiales de Cinco Saltos, desde el jueves 3 de octubre se encuentran buscando a un hombre que intentó matar a su expareja y luego se dio a la fuga.

El hecho ocurrió en el barrio Villa Isabel, cuando el hombre atacó a la mujer con un arma blanca en su vivienda y le produjo una herida de gravedad en el abdomen. La víctima se encuentra fuera de peligro y desde la fiscalía aseguraron que “su actitud al defenderse fue clave para que no recibiera heridas de más consideración”.

Desde la Justica, confirmaron que el hombre luego del intento de femicidio se dio a la fuga en una moto y que la misma fue encontrada horas más tarde en la zona rural de El Bosquecito de Cinco Saltos. Además, secuestraron el cuchillo con el que hombre quiso matar a la víctima y una nota dirigida a su familia.

La fiscalía a cargo de Leandro López, calificó el hecho de forma provisoria como tentativa de femicidio, por media violencia de género y por la relación de pareja entre el hombre y la mujer. A su vez, dispuso la detención del atacante y es buscado desde el jueves.

La identidad del agresor no fue revelada por razones de seguridad para la víctima, aunque no se descarta que, de no ser encontrado pronto, se solicite la colaboración de la comunidad para localizarlo.