Borracho, perdió el control del auto y chocó contra un cartel

Un conductor alcoholizado chocó contra un cartel en Avenida Mosconi, a la altura de calle La Pampa, en la capital neuquina. El hecho ocurrió esta mañana después de las 7 y, por el mismo, no hubo heridos de gravedad.

Según la información policial, el conductor de 54 años transitaba a bordo de un Renault Clío, con dirección a Cipolletti. Las causas del siniestro todavía son materia de investigación y se relevarán las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer el momento en que perdió el control del vehículo.

En este contexto, informaron que el sujeto dio positivo en el test de alcoholemia con 1.93 gramos de alcohol en sangre. Asimismo, se le labró una multa y su licencia de conducir fue retenida.

Una mujer cercana al conductor llegó al lugar y le entregaron el vehículo.

En relación al estado de salud del conductor, se supo que no sufrió heridas de gravedad. No obstante, "no quiso recibir atención médica".