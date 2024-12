Juicio por Otoño Uriarte: denunciaron a la abogada por amenazas

El caso de la desaparición y muerte de Otoño Uriarte siempre tiene un nuevo capítulo. En las últimas horas, la hija de uno de los acusados denunció por persecución y amenazas a la abogada, Gabriela Prokopiw, quien la habría increpado al término de una de las audiencias y también se presentó en su casa de Fernández Oro para amenazar a su madre, la ex pareja de Germán Antilaf, para que vaya a declarar y en caso contrario "te vamos a hacer lo mismo que a (Ives) Vallejos", en relación al escrache sufrido esta semana por el ex jefe de la Comisaría 26° de Fernández Oro. En el mismo sentido, trascendió que es la misma profesional junto con allegados a la familia de la víctima que pretenderían manifestarse mañana en Cipolletti, durante el acto oficial del día de la Policía de Río Negro.

La joven Karen Antilaf se presentó pasadas las 18 del miércoles en la Comisaría 26°, para realizar una denuncia penal por persecución y amenazas contra la abogada Prokopiw, quien junto con la fiscal roquense, Teresa Giuffrida, impulsan la querella por la desaparición y muerte de Otoño Uriarte y tiene como acusados a los hermanos José Jafri, Maximiliano Lagos y Néstor Cau, junto con Antilaf.

Para presenciar el juicio, a Antilaf lo trasladan todos los días desde el Establecimiento de Ejecución Penal II de Roca, y cuando no está en la audiencia aguarda a disposición de la Oficina Judicial. En uno de esos momentos, la joven de 23 años hija del acusado decidió ir a ver a su padre y fue allí que la increpó Prokopiw le empezó a gritar "encubridora". Además, junto con un grupo de mujeres integrantes de las agrupaciones feministas que manifiestan todos los días afuera del edificio judicial de España y Urquiza, le prometieron que le iban a hacer "lo mismo que le hicimos a (Ives) Vallejos", el ex titular de la comisaría cuestionado por Roberto Uriarte.

El "Gato" Antilaf fue el único de los cuatro acusados del crimen de Otoño Uriarte que declaró en el juicio

Pero los hechos no quedaron allí. Según la denuncia, por la noche, la abogada se presentó en la vivienda de la madre de la joven, quien además es ex pareja de Antilaf. La abogada, acompañada por un grupo de mujeres, le dijo a viva voz "vos tenés que ir a declaar, sino te mando a la Policía". Luego, le cuestionó: "Antilaf te dejó como una infiel delante de todos", en relación a la declaración del acusado del pasado martes.

El escrache a Vallejos luego de declarar en el juicio por Otoño Uriarte

El comisario Ives Vallejos fue cuestionado por Roberto Uriarte, durante el primer día del juicio. En su declaración el padre de Otoño se quejó por el mal trato que tenía el comisario hacia su persona y que habría arruinado un procedimiento en un cabaret de San Martín de Los Andes. "Estaba a pocas cuadras repartiendo panfletos con la cara de Otoño, por eso fue demorado", aseguró ante el Tribunal.

El ex comisario Ives Vallejos declaró y al salir fue alcanzado por un grupo de manifestantes que le lanzó distintos objetos

En el expediente quedó asentado que Vallejos participó de ese procedimiento por orden del secretario del ex Juzgado 21, hoy jefe de fiscales de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna. Sin embargo no hay registros de que lo hubiese detenido la Policía de Neuquén. El comisario se refirió al hecho y relató lo que hicieron, pero aseguró que no fue detenido. Que recién se enteró del procedimiento que realizaba la Justicia de Neuquén cuando fue a la Comisaría de San Martín de los Andes a entrevistarse con el jefe de la unidad y se encontró con Uriarte. A partir de ese momento quedó separado de la investigación.

Luego de declarar, Vallejos caminó hasta su auto, pero fue divisado por el grupo de mujeres que manifiesta todos los días fuera el edificio judicial, lo corrieron y lo increparon. Le lanzaron diversos objetos hasta que logró subirse a un auto, que estaba al mando de un familiar directo.

Protestar durante el acto del Día de la Policía

El mismo grupo, en su mayoría mujeres, pero del que también participan los hermanos de Otoño, que protestan todos los días afuera del edificio judicial, organiza -vía redes sociales- una protesta para mañana en Cipolletti, durante el acto del Día de la Policía, que estará presidido por la cúpula de la fuerza, el ministro Daniel Jara y se espera la participación del gobernador Alberto Weretilneck.

La familia de Otoño siempre insistió, sin pruebas concretas, en que la joven de 16 años fue secuestrada por una red de trata con fines de prostitución. Sin embargo todas las pericias indican que fue asesinada poco después del ataque y la mantuvieron escondida hasta que la tiraron al canal Principal de Riego, donde fue encontrada en la usina de El Treinta, seis meses después de su desaparición. Y acusan a la Policía de encubrimiento. Distintas agrupaciones acompañan a la familia durante el juicio y manifiestan afuera del edificio judicial

Uno de los testigos convocados a declarar es el ministro Jara, quien estaba al frente de la División Judicial de Cipolletti durante la investigación y seguía las órdenes que dictaba la entonces jueza (luego destituida) María del Carmen García García. Participó de distintos allanamientos que sirvieron para relacionar a los acusados con la desaparición y muerte.

El ex Jefe de Policía y hoy ministro decidió por cuestiones de agenda no presentarse a declarar y utilizar la opción constitucional de brindar su testimonio por escrito. Aparentemente esta decisión fue la que molestó algunos miembros del grupo que acompaña a la familia, quienes lo esperaban para escracharlo en el edificio judicial y pretende realizar una protesta durante el acto por el Día de la Policía.

El caso Otoño y la bomba en la Escuela de Policía

El 13 de julio de 2010 explotó una bomba casera en la puerta de la Escuela de Cadetes de Cipolletti. Un barredero Municipal, José Domingo Maciel, se acercó a levantar un paquete que estaba junto al gabinete del gas, era una garrafa que apenas fue movida explotó y le causó la muerte inmediata. Aunque hubo muchas versiones y nunca se llegó a establecer al autor del atentado.

Una línea investigativa relacionaba el atentado con el caso Otoño Uriarte. Estaba sustentada en que en ese lugar, semanas antes del atentado, el ex Jefe de Policía, el oscuro Víctor Cufré presidió la graduación de los cadetes. Esa participación en el acto fue repudiada por un grupo de jóvenes anarquistas que mantenían usurpada la estación de trenes de Cipolletti. Uno de los integrantes era el hermano de Otoño, que participaba activamente en las actividades que realizaban, entre ellas panfleteaban la ciudad con leyendas a favor del pueblo mapuche, como consta en informes de la Brigada de Investigaciones.

La familia Uriarte siempre se mostró en contra de la actuación policial en el caso. Sin embargo, quedó demostrado en una causa judicial del fuero laboral, por un reclamo de la destituida jueza García García, que Roberto, el papá de Otoño, mantenía un contacto fluido y se reunía con el oscuro Cufré a espaldas de la Jueza y de los investigadores. El entonces Jefe de Policía le adelantaba información sobre la causa. Esas reuniones nunca fueron comunicadas por Uriarte ni por Cufré, por lo que nunca formaron parte del expediente judicial.