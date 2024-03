Por la inseguridad piden intervención al Defensor del Pueblo

Un grupo de vecinos de Valentina Sur solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo, Jorge Rey, preocupados por la inseguridad con la que viven en el sector, esgrimiendo que los organismos del Estado que deben ocuparse no tienen presencia en el barrio.

Manifiestan que "grupos de muy jóvenes recorren las calles del barrio por las noches, cortando alambres, tirando rejas, rompiendo paredes, con la intención de llevarse todo lo que encuentren a su paso ". Noticias Relacionadas Allanaron viviendas en Valentina Sur: tres detenidos con armas de fuego

Incautan drogas, armas y municiones en Valentina Sur

Advierten que muchos vecinos "ya no denuncian" por cansancio. También señalan que la policía efectúa los procedimientos correspondientes "pero no tienen los resultados esperados", porque aunque tienen identificados a los que delinquen, nada se puede hacer sin el respaldo de la justicia "que está ausente en nuestro barrio" dicen los vecinos, asegurando que esos grupos de jóvenes, que no estudian ni trabajan, son cada vez más numerosos.

También se preguntan que ocurre con las familias de esos chicos, que deambulan a altas horas de la noche "y parecen invisibles, porque nadie los ve". Preocupados plantean la falta de control paterno y de la asistencia social, ya que "están todo el día sentados en alguna plaza, en grupos " sin aprovechar las oportunidades que les da el barrio," como talleres y los deportes que pueden practicar en el Cef. "

Argumentan que "todas las noches se escuchan tiros, picadas de motos, ruidos molestos por los escapes, y el peligro que representa para la vida de esos jóvenes por las maniobras riesgosas que realizan ".

Finalizan diciendo que necesitan "vivir más tranquilos y armoniosamente".