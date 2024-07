Le pegó a un policía después de que lo atraparan vendiendo droga en una moto robada

Un joven menor de edad fue detenido por agredir a un policía, cuando regresaba de hacer una entrega de droga en una moto robada. Esa no fue la única irregularidad, ya que una vez reducido, le encontraron una buena cantidad de dinero, un celular y varias flores de marihuana.

El hecho sucedió en el control de Seguridad Vial a pocos metros de los puentes carreteros que unen Cipolletti con Neuquén. El joven regresaba a Río Negro en moto y al encontrarse con el operativo policial decidió atacar al uniformado que le hacía señas para que se detenga.

Pese a acertar con la patada en la humanidad del empleado policial, no pudo huir, ya que a los pocos metros fue detenido por la fuerza. Pese a estar reducido, el joven mantuvo su actitud desafiante.

Al pedido de papeles de la moto y carnet de conductor, el menor aseguró, con una risa socarrona, que no tenía nada de eso. Y desafió a los policías con frases “tengo menos de 18 y no me pueden hacer nada”.

Entre las pertenencias que llevaba, los uniformados secuestraron una mochila. Al abrirla encontraron una buena cantidad de dinero en efectivo, unos 300 mil pesos, varias flores de marihuana, un picador de esa sustancia y un teléfono celular.

Luego de los trámites de rigor, y de avisar al fiscal de turno, el adolescente fue entregado a su madre, que llegó al destacamento para retirarlo. Los investigadores creen que el joven utilizaba la moto robada para hacer delivery de droga entre Cipolletti y Neuquén.