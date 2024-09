Los echaron del boliche, pincharon cubiertas de 40 autos y uno pidió disculpas

En la madrugada del domingo, dos jóvenes estuvieron involucrados en un episodio de vandalismo en San Martín de los Andes. Ambos fueron echados de un boliche y atacaron a más de cuarenta vehículos, cortándoles las cubiertas con un elemento cortante. Luego de que se conociera la identidad de ambos, Uriel, uno de ellos, envió un pedido de disculpas al medio Lacar Digital de la localidad. Además, dijo que su amigo “se las mandó”.

El mensaje comenzó con una presentación. Luego dijo “Hago este mensaje para pedir disculpas públicamente a los vecinos que reclamaron sobre las cubiertas tajeadas, yo en ningún momento hice nada, como se ve claramente en las cámaras (soy el de gris) cometí el error de no frenar a Gonzalo”. Aclaró que salieron a pasear el perro y su amigo fue el que cometió los actos.

A continuación, agregó que “en ningún momento tuve intención de hacer algo, no estábamos en el mejor estado (no es excusa) pero nunca hice daños de este ni de ningún tipo, por favor dejen de mandar mensajes diciendo que me van a matar o amenazándome, de verdad me arrepiento que en el momento no me di cuenta de lo grave que era lo que estaba pasando y ahora está viviendo estas cosas, yo si me tengo que hacer cargo de las consecuencias lo voy a hacer pero tienen que saber que en ningún momento fui yo el que pinchó las cubiertas”.