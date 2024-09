La rebelión de los vecinos logró parar el inicio del estacionamiento medido

El descontento de la comunidad de San Martín de los Andes, que se hizo sentir en las dos últimas jornadas, tuvo hoy sus frutos al lograr que el intendente decidiera suspender temporalmente el inicio del estacionamiento medido en la localidad.

Los vecinos enfrentaron al intendente Carlos Salonitti, incluso pidiéndole su renuncia, rebelados ante el cobro del estacionamiento a partir del próximo lunes, con la misma empresa concesionaria de Neuquén Capital. Hoy un grupo, en representación de la totalidad, logró modificar la postura del Ejecutivo.

Los sanmartinenses indicaron que "están cansados" de medidas arbitrarias que afectan directamente el bolsillo de los contribuyentes, dado que la tarifa que consensuó el municipio con el SAEM "es la más cara del país" cuya primera hora de estacionamiento tendrá el 60 % del valor de un litro de nafta Infinia, acrecentándose 25 por ciento en la segunda hora, otro 25 en la tercera, modificándose cada vez que aumenta el combustible y además, considerando que se cobra la tasa vial que incrementa el costo del litro en un 4,5 por ciento.

El acuerdo indica que los residentes tendrán un 10 por ciento de descuento, y quienes viven dentro de la zona afectada podrán pagar una tarifa mensual a un precio menor.

Además del valor, los vecinos indican que el estacionamiento alcanza al 30% de las cuadras del casco histórico, por lo que creen que la medida en vez de organizar "va a generar caos", dado que quienes no deseen, o no puedan pagar, no van a encontrar lugar para estacionar en el resto de las calles de la ciudad.

Según informaron esta noche, la reunión sirvió para que se hiciera un "racconto" de la decisión municipal, pero ante los argumentos de los vecinos, entre ellos la violación de la Carta Orgánica Municipal, el intendente tomó la decisión de suspender momentáneamente la implementación del sistema medido, mientras analizan otras alternativas de ordenamiento del tránsito, aunque no se desvinculó a la empresa.

Los vecinos festejaron la medida, tomándola como una demostración de fuerza y unidad, lo que quedó plasmado tanto en las movilizaciones, como en las múltiples adhesiones logradas a través de las redes sociales, convocando para una nueva marcha mañana sábado en la plaza central.

COMUNICADO DEL INTENDENTE

Poco después de finalizada la reunión, Salonitti hizo público un comunicado explicando los pasos dados hasta llegar a la implementación de la medida, y aclarando que tras las reuniones mantenidas, tomaron junto a la empresa las siguientes decisiones:

1) Se analizará un incremento en el descuento, ya establecido para residentes, de más del 10 %.

2) El tiempo de tolerancia pasará de 10 a 15 minutos.

3) Exención al pago para los jubilados residentes para un único vehículo radicado en la localidad; lo que se suma al ya existente descuento del 75% del pago de patente.

4) Las personas con discapacidad están eximidas del pago y siguen contando con las reservas exclusivas previstas en la ciudad. Asimismo, cuentan con eximición del pago de patentes.

5) El inicio del cobro del estacionamiento medido comenzará a regir el 30 de septiembre, utilizando la semana del 23 al 28 de septiembre como de ajuste, adaptación e implementación.

Los vecinos autoconvocados expresaron que a pesar de estas medidas van por el "no cobro" del estacionamiento.