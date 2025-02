El delincuente que tenía domiciliaria e intentó matar a balazos a otro, recibió preventiva

El delincuente, que estaba con prisión domiciliaria e intentó matar a balazos a otro hombre en Neuquén, recibió seis meses de prisión preventiva. El hecho ocurrió la noche del jueves y el disparo perforó un pulmón y riñón del herido. El Centro de Monitoreo pudo observar la situación por las cámaras y dio rápida alerta al personal de la Comisaría Tercera.

Este viernes la fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Guadalupe Inaudi, imputaron al delincuente de nacionalidad paraguaya del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Durante la audiencia, luego de describir el hecho, la fiscal afirmó que se “encuentra acreditada tanto la materialidad como la autoría” y requirió un plazo de investigación de cuatro meses.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) también solicitó la prisión preventiva del acusado, por existir riesgo de fuga y de entorpecimiento, además de riesgo para la víctima y testigos.

Por qué tenía prisión domiciliara el imputado

La fiscalía señaló que la momento de cometer el hecho, el acusado, se encontraba detenido en prisión domiciliaria, por un hecho bajo investigación de la fiscalía de Robos y Hurtos. Agregó que no se presentó a la audiencia en la que iban a formularle cargos y se dispuso su rebeldía y captura. “Demostró que no es su voluntad cumplir con normas ni obligaciones. Estaba en prisión domiciliaria y salió, no sabemos cuántas veces lo hizo”, indicó Sola.

La imputación se realizó este viernes.

Además, destacó que el hecho ocurrió en un lugar en el que residen familias y que la víctima se encontraba desarmada.

En cuanto al otro riesgo, sostuvo que luego de cometer el hecho, el imputado escondió el arma en su casa y que con eso intentó entorpecer la investigación.

La medida fue requerida también para proteger a la víctima y a los vecinos y vecinas, que son los potenciales testigos, y quienes expresaron su temor.

El juez de garantías Luciano Hermosilla dio por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Por último hizo lugar a prisión preventiva por el término requerido por el MPF.

Cómo ocurrió el ataque que terminó con un herido grave

De acuerdo a la teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió anoche a las 0:25 aproximadamente, sobre la calle República de Italia y Combate de San Lorenzo de esta ciudad. El imputado se encontró con la víctima quien circulaba a pie, extrajo un arma de fuego y le efectuó al menos 3 disparos a corta distancia.

Producto de las heridas, la víctima fue asistida inmediatamente por personas que circulaban en el lugar, quienes lo trasladaron al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente. Allí permanece internado. El imputado no logró consumar el hecho y asesinar a la víctima "por la intervención de terceros", indicó Sola.