Tenía domiciliaria, disparó en plena calle y se fue caminando: un herido grave

Quién es más macho que quién. El mundo narco tiene leyes que son más parecidas a la selva que a la vida en sociedad. Las imágenes hablan por sí solas y lamentablemente son cada vez más comunes en la ciudad de Neuquén. Durante la noche del jueves, un hombre en prisión preventiva le disparó a otro en plena calle República de Italia y Combate de San Lorenzo. Después de que la victima caiga desplomado regresó caminando a su casa como si solo hubiera reventado un mosquito contra su brazo.

uD83DuDEA8 ATAQUE NARCO EN NEUQUÉN



uD83DuDD38 Un hombre, de 30 años, disparó a otro en República de Italia y Combate San Lorenzo. Le perforó un pulmón y riñón y corre peligro su vida.



uD83DuDD17 Lo que se sabe ?? https://t.co/eU2BaVABzs pic.twitter.com/BWmVk8iG1v — mejorinformado.com (@mejorinformado) February 21, 2025

Según pudo averiguar Mejor Informado el hecho tuvo lugar pasada la medianoche en el oeste neuquino, cuando el Centro de Monitoreo pudo observar la situación por las cámaras y dio rápida alerta al personal de la Comisaría 3º. Según trascendió, es un hombre paraguayo de 30 años con antecedentes y supuestamente, cumplía una pena de prisión preventiva por robos.

Impunidad total a los delincuentes

La impunidad hecha persona, de un hombre que llegó a la provincia en busca de mejores condiciones de vida y terminará los próximos años tras las rejas. No solo porque esta situación agrava considerablemente su estatus de preso, sino también porque el hombre al que atacó quedó gravemente herido y su vida corre riesgo por culpa de la perforación del pulmón y un riñón que sufrió por el ingreso de la bala.

El narco quedó registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo.

Todo quedó grabado en las cámaras. Allí se lo ve al hombre: canchero, en cuero y con gorra. Caminando como si fuera el Capitán América por los Estados Unidos o Bin Laden en Afganistán. Lo que no sabía es que sus movimientos estaban siendo monitoreados y que un grupo de patrulleros viajaban a rodearlo y reducirlo.

"El hombre vivía cerca del lugar de los hechos. Se pudo llegar a su domicilio donde se hizo un allanamiento y se procedió al secuestro de dos celulares y un revolver calibre 38 con cinco alveolos llenos de vainas percutidas", aclararon desde Policía a la redacción de Mejor Informado. Lo que se presume es que este sujeto está vinculado a otros hechos delictivos por la zona, tras constatarse que el arma fue disparada más de una vez en las últimas horas.

El calibre 38 incautado por Policía.

En tanto, con respecto a la víctima "fue trasladada en un vehículo particular al hospital Castro Rendón donde permanece internado con heridas graves". Si bien desde la Policía aún no se animan a vincular el hecho al narcotráfico para no ensuciar las investigaciones, se trata de un hombre conocido en el ambiente de las drogas.

Lo que refuerza la teoría que vincula este sucedo con la venta ilegal de drogas es que desde Policía aseguran que ambos jóvenes estaban juntos en el domicilio del atacante cuando el hombre empezó a disparar. Finalmente el paraguayo fue llevado a la justicia junto a los elementos secuestrados en el allanamiento donde se espera que le fijen una nueva condena agravada por su situación de libertad condicional.