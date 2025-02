Manejaba borracho por Ruta 7, perdió el control del auto y chocó contra un camión

Este fin de semana no terminó de la manera más tranquila en la localidad de Centenario. Un hombre que circulaba borracho por ruta 7 chocó contra el guardarraíl y como consecuencia, impactó contra un camión que circulaba en el mismo sentido.

El comisario Damián Jorquera detalló a Mejor Informado que todo ocurrió a las 22:50 entre la calle 3 y la 4. Un hombre de 57 años viajaba junto a su hija, de 27, en un Peugeot 307 desde Neuquén hacia Centenario.

En un momento dado, el hombre pierde el control de la conducción, "chocó primero contra el guardarrail y posteriormente terminó impactando contra el lateral izquierdo de un camión Mercedes Benz 1634, que era conducido por un hombre de 27 y circulaba en la misma dirección por el carril externo".

El vehículo fue retirado en grúa de la calzada.

Afortunadamente, "solamente se dieron daños materiales y no pasó a mayores, no intervino la ambulancia del hospital de Centenario y no fue necesario el traslado de ninguno de los intervinientes".

Sin embargo, a ambos se les realizó el test de alcoholemia. El hombre del Peugeot arrojó 1,34 gramos de alcohol en sangre. Por este motivo, se le retuvo la licencia de conducir, se le secuestró el auto y se realizó la correspondiente infracción.

El camión circulaba por el carril externo.

Por último, su auto fue entregado para ser retirado de una grúa en razón de que era imposible que siga circulando.