Explosión en Aguada San Roque: el fiscal pidió prisión efectiva para los condenados

“Hasta el día de hoy, no se pueden cerrar las heridas causadas. Las consecuencias no cesaron y, tal vez, no cesen jamás”. Con esas palabras, el fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard, se refirió a las consecuencias de la explosión que, producida el 29 de junio de 2021 en la Escuela Albergue 144 de Aguada San Roque, tuvo como consecuencia la muerte de tres personas: la docente Mónica Jara, el gasista matriculado Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi.

Tras la investigación llevada adelante por Liotard, la fiscal del caso Gabriela Macaya, e integrantes de la fiscalía de Cutral Co, este jueves se realizaron los alegatos de cierre del juicio para determinar la pena de los cinco condenados por la explosión.

El fiscal jefe segmentó los pedidos de acuerdo con las declaraciones de responsabilidad. Por un lado, para Héctor Villanueva (socio gerente de la empresa Artes Construcciones), condenado por estrago culposo agravado por la muerte de tres personas (autor), en concurso real con administración fraudulenta (partícipe necesario), pidió 4 años de prisión efectiva.

Para Raúl Capdevilla (exdirector provincial de Obras Contratadas) y Carlos Córdoba (exdirector de Obras Contratadas), condenados por Estrago culposo agravado por la muerte de tres personas (autor), en concurso real con administración fraudulenta (coautor), solicitó 4 años y 6 meses de prisión efectiva, además de la inhabilidad para ejercer cargos públicos perpetua.

Luego, para Diego Bulgheroni (representante técnico de la empresa Arte Construcciones), responsable penal por estrago culposo agravado por la muerte de tres personas (autor), en concurso real con administración fraudulenta (partícipe necesario), requirió 5 años de prisión efectiva.

Finalmente, Sergio Percat (inspector de la obra) condenado por estrago culposo agravado por la muerte de tres personas (autor), en concurso real con administración fraudulenta (coautor), en concurso ideal con falsificación ideológica de documento público, pidió 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Si bien destacó que las consecuencias de lo ocurrido “al día de hoy, no se pueden cuantificar”, precisó aspectos esenciales a considerar para determinar las responsabilidades de los condenados. Estas son: el daño causado y el haber actuado desde el Estado -en el caso de los exfuncionarios-.

Las querellas particulares también pidieron penas de prisión efectiva, aunque por montos mayores. Parte de las defensas pidió los mínimos previstos con modalidad de ejecución condicional, y, durante la tarde de este jueves, esperan que los representantes de los condenados que faltan realicen sus planteos.

Recién cuando finalicen los pedidos de las partes, el tribunal, integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Lisandro Borgonovo e Ignacio Pombo, estará en condiciones de dar su resolución.

Lo que ocurrió aquel 29 de junio del 2021

El gasista matriculado Nicolás Francés junto a su sobrino Mariano Spinedi acudieron a la escuela-albergue 144, del paraje Aguada San Roque, donde realizaban tareas vinculadas con una obra en construcción. Prestaban servicios de manera irregular para la empresa que había ganado la licitación, Arte Construcciones S.R.L.

Cerca de las 13.50 se dirigieron junto a la docente Mónica Jara hacia un ambiente destinado al albergue de niñas, donde en forma inmediata a sus ingresos, se produjo una deflagración y posterior incendio.

Francés y Spinedi sufrieron quemaduras y fallecieron en forma inmediata; y en el caso de Jara, quien logró salir por una ventana, fue asistida y trasladada hacia la ciudad de Mendoza, donde falleció el 12 de julio de 2021.