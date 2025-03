Asesino de Catalina Gutiérrez: “Le pedí a un policía que busque al papá para que me mate"

Durante el juicio por el asesinato de Catalina Gutiérrez, Néstor Aguilar Soto, acusado del crimen, declaró este martes ante el tribunal y los jurados populares en Córdoba. Durante su testimonio, el joven barilochense expresó: "No hay un día que no me arrepienta de lo que hice; cuando confesé, le pedí a un policía que busque al papá de Catalina para que me mate".

El acusado insistió en que, aunque admite haber cometido el homicidio, rechaza ser femicida. "Mi vida era perfecta y ahora estoy en una cárcel. Soy un homicida, pero quiero defenderme y no soy un femicida", afirmó.

Soto enfrenta la posibilidad de una pena de prisión perpetua. Su defensa busca distanciar el caso de la figura de violencia de género, a diferencia de la fiscalía y la querella.

Durante las audiencias, un detective de la División Homicidios presentó una reconstrucción virtual de los últimos momentos de vida de Catalina. Allí, detalló cómo el acusado la habría asesinado. Además, presentaron videos de cámaras de seguridad que muestran a Soto convocando a Catalina a su domicilio la noche del 17 de julio de 2024, cuando ocurrió el crimen.

Catalina fue asesinada el 17 de julio de 2024.

Se espera que la decisión final sobre la calificación del delito y la sentencia correspondiente esté el próximo viernes, cuando el tribunal determine si se trata de un femicidio.