Le robaron el auto al cuidador de una chacra y pide ayuda para recuperarlo

Eric Barchiesi busca desesperado su Volkswagen Suran 2008 que se la robaron este jueves por la madrugada de la chacra donde trabaja en la zona del ex peaje Centenario. El hombre es el cuidador de esa propiedad y el vehículo que se llevaron es su único medio de transporte.

Barchiesi contó a Mejor Informado que el hecho ocurrió este jueves en horas de la madrugada en la chacra 127 donde trabaja como cuidador. Detalló que los ladrones también ingresaron a otras dos propiedades colindantes: en una revisaron todo y en la otra se llevaron herramientas.

“Hace dos meses robaron en esa zona una camioneta Chevrolet blanca. Ahora ingresaron a la chacra que cuido por la tranquera, revisaron un quincho y luego fueron hasta mi vivienda que está más al fondo y se llevaron mi auto”, señaló.

El hombre lamentó el robo y señaló que no tiene otro medio de transporte. “Se llevaron una Suran que no es de alta gama, pero es mi único medio de transporte. A mis hijos los llevó la mamá de una compañerita. No tengo como moverme”, expresó.

La denuncia fue realizada a las autoridades policiales de Centenario. Además se están revisando las cámaras de las inmediaciones para tener más datos de los responsables.

El vehículo robado es una Suran 2008 patente HLG 271. La persona que tenga alguna información puede comunicarse al 299 5114839.