Productores pidieron audiencia a Weretilneck y exigieron la renuncia del titular de la Federación

El dirigente frutícola Carlos Carrascos, referente de productores del Alto Valle, anunció que presentaron una nota con pedido formal de audiencia al gobernador Alberto Weretilneck, ante “la falta de respuestas concretas del Ejecutivo provincial” y la “grave situación estructural que atraviesa el sector productor”. La medida se suma al creciente malestar de chacareros que denuncian la cooptación institucional de la federación frutícola y la exclusión del diálogo político.

“La Federación de Productores que se sienta a negociar no nos representa. No es legítima. Hace más de 60 años venimos reclamando el voto directo en la Federación y aún hoy se vota de forma indirecta. La han convertido en una empleada doméstica del sistema petrolero”, criticó Carrascos. Según el dirigente, los sucesivos gobiernos “cooptaron la representación para licuar los reclamos auténticos” y denunció que “hasta ahora nadie del gobierno se reunió con nosotros, pero sí con esa organización trucha. Es un enjuague de la política cuando se designa cada presidente”.

En paralelo al pedido de audiencia, el sector que representa Carrascos exigió la renuncia inmediata del actual presidente de la Federación de Productores Sebastián Hernández a quien acusan de “haber asumido al frente de Funbapa sin convocar a su cámara durante 12 años” y de “no haber convocado a la Federación durante cinco años seguidos”. La parálisis deliberada de los espacios de discusión profundizó la desconexión entre las bases productivas y la representación institucional.

“El productor se funde mientras discuten en oficinas climatizadas. Esta dirigencia no actúa ni escucha. No nos vamos a quedar callados”, advirtió Carrascos. “El gobierno puede hacer lo que quiera, pero que sepa que las luchas no son para molestar, sino para desafiar a un Estado que se hace el ciego, sordo y mudo”, advirtió el dirigente, quien no descartó una acción contundente: “No está fuera de la agenda un tractorazo”.

Según el productor, las peras chinas son una porquería

Peras de China

La tensión con el comercio importador también estuvo presente en el pronunciamiento. Carrascos apuntó directamente contra “ciertos comerciantes traidores” que “primero trajeron manzanas de Chile y ahora traen peras de China”, a las que calificó como “una porquería que nadie controla”. Según el dirigente, esta fruta importada “no compite por calidad, porque es de origen dudoso, fea, y sin trazabilidad sanitaria verificable. Solo sirve para distorsionar el mercado interno”.

El reclamo no es menor: las asociaciones de productores denuncian desde hace años que el ingreso de fruta foránea desplaza el consumo local, genera caída de precios y deja a miles de trabajadores estacionales sin ingresos. “Las peras chinas no mueven la balanza exportadora, pero sí golpean al productor local, que tiene que competir con fruta subsidiada y sin controles sanitarios equivalentes”, aseguró.

