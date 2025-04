Liberaron al roquense que estuvo casi dos meses preso por un doble crimen

El roquense Gonzalo Andrés López por fin se siente aliviado luego de recuperar la libertad tras estar casi dos meses preso por el asesinato de los adolescentes Paloma Gallardo y Josué Salvatierra que ocurrió en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires. El hombre fue detenido porque su celular Samsung A02 comparte número de IMEI, marca y modelo con el del adolescente asesinado. Sin embargo las pruebas indicaron que son teléfonos clonados y pudo recuperar la libertad.

“Estuve aproximadamente casi dos meses, el 15 se cumplieron ya dos meses y todo fue feo. Vivirlo en carne propia es una cosa, siendo inocente”, expresó en una entrevista a un medio televisivo.

El comerciante cuando fue detenido quedó sorprendido ya que ni siquiera conocía el caso. “Soy de Río Negro, veo pocas noticias, no tenía idea de este caso, esa era la verdad. Me dijeron: ‘tu celular te está involucrando con un asesinato’. Y yo no conocía nada. Tenés que ver noticias flaco, me dijeron”, señaló.

Los cuerpos de los adolescentes aparecieron debajo de un puente.

El hombre contó que cuando lo detuvieron primero fue trasladado a la DDI de Quilmes. “Ahí la pasé muy mal. La causa que tenía no les gusta a los presos, me decían ‘mata niños’, ‘te vamos a matar’, ‘te vamos a quemar con agua hirviendo’. Estaba en riesgo mi vida”, expresó.

López contó que siempre estuvo a disposición de la fiscalía. “Siempre declaré que soy inocente. Nunca viajé a Buenos Aires ni fui a comprar un celular ni nada de eso. Yo di mis claves de Facebook, Instagram, los dos celulares, los presenté. Siempre poniéndome a disposición para que esto se esclarezca lo antes posible”, detalló.

Ahora López busca continuar con su vida que estuvo paralizada por esta detención. “Tener la libertad no tiene precio. Sabía que en algún momento iba a llegar. Ahora a hacer mi vida normal, trabajar. Hay deudas que pagar, un montón de cosas. Es un nuevo comienzo para mí”.

Cómo ocurrió el crimen de los adolescentes de Florencia Varela

El 30 de enero Paloma Abigail Gallardo (16) y Josué Salvatierra (14) salieron de sus hogares y nunca más volvieron. Dos días después, los cuerpos fueron hallados en un descampado, debajo del puente Bosques, en Florencio Varela.

De la investigación sufrió que había un celular en General Roca, Río Negro que tenía el mismo número de IMEI que el del adolescente. Por este motivo se ordenó su detención preventiva

Sin embargo, la Cámara de Apelación y Garantías de Quilmes resolvió el miércoles revocar la medida. Un informe realizado por los expertos de Telecom demostró que los números estaban clonados, determinando que el Samsung de Salvatierra era el duplicado, mientras que el de López era el verdadero.