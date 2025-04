Violó a una nena y ahora la Justicia le permite visitar a su mamá porque la extraña

El 21 de marzo pasado, la Fiscalía aceptó el pedido realizado por la defensa de un hombre, condenado por el abuso sexual a una niña, de ser beneficiado con salidas extraordinarias para visitar a su madre, mayor de edad, que reside en una vivienda en el barrio Chacra 28 de San Martín de los Andes. En una audiencia por zoom, el juez Juan Pablo Balderrama decidió sobre este nuevo pedido, según informó el portal Realidad Sanmartinense.

Según el fiscal del caso, Adrián de Lillo, el hecho tuvo lugar el 9 de marzo de 2023 en una casa donde la niña quedó al cuidado del imputado "porque existía una relación de amistad del imputado con el entorno familiar de la víctima y estaba de visita en la vivienda". De acuerdo al relato del fiscal, el imputado se quedó solo con la niña entre las 15 y las 20 horas, y fue en ese contexto en ese margen de tiempo en el que habría cometido el abuso contra la menor.

El hombre fue detenido cuando intentaba escapar tomándose un colectivo, luego de haber cometido el abuso. Tras la detención el fiscal Lillo le formuló cargos por el aberrante hecho y pidió su detención preventiva, con rondines policiales, mientras se desarrolle la investigación. El delito que se le atribuyó fue abuso sexual con acceso carnal, cometido contra una menor, agravado por haber sido en situación de guarda.

El hecho tuvo lugar el 9 de marzo de 2023 en una casa donde la niña quedó al cuidado del imputado "porque existía una relación de amistad del imputado con el entorno familiar de la víctima y estaba de visita en la vivienda". De acuerdo al relato del fiscal, el imputado se quedó solo con la niña entre las 15 y las 20 horas, y fue en ese contexto en ese margen de tiempo en el que habría cometido el abuso contra la menor.

Un tribunal de revisión benefició al acusado con la prisión preventiva debido a los inconvenientes de hacinamiento en los centros de detención por la cantidad de presos. Una vez detenido, se confirmó que el imputado tenía HIV.

La decisión tomada por el tribunal, conformado por los jueces Juan Pablo Balderrama, Bibiana Ojeda y Carolina González, provocó la bronca e indignación de los vecinos, quienes solicitaron el inmediato traslado. Actualmente el condenado está alojado en la Comisaría 23.

Cabe señalar que desde la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes no pusieron objeciones a la medida de las salidas transitorias. El juez Balderrama, ante el pedido y la postura de las partes, tomó la decisión de "hacer lugar a la salida extraordinaria solicitada por la defensa, en el domicilio de su mamá en barrio Chacra 28, por el término de dos horas netas y con la debida custodia policial permanente en toda la visita y sujeta a la disponibilidad del servicio penitenciario".

Familiares de la víctima cuestionaron la decisión señalando que "le dan un beneficio a un sujeto enfermo que violó a una nena con discapacidad, tan solo porque extraña a su madre".

Por otra parte, impuso reglas que deberá cumplir el violador: "deberá presentar buena conducta; no cometer delito, no consumir alcohol ni estupefacientes; no ejercer actos de perturbación, intimidación y/o violencia hacia la víctima y su grupo familiar, no deberán haber personas menores de edad en el domicilio".

Familiares de la víctima cuestionaron la decisión señalando que "le dan un beneficio a un sujeto enfermo que violó a una nena con discapacidad, tan solo porque extraña a su madre". "Nadie tiene en cuenta las secuelas que le dejaron a una nena que por este episodio terminó internada en un centro lejos de su familia. Lo llamativo es que no permitieron tampoco una apelación por parte del abogado de nuestra familia", agregaron.