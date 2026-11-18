Una adolescente de 14 años murió en la localidad mendocina de Rivadavia tras haber participado en una fiesta de cumpleaños de 15. La Justicia provincial inició una causa ante la sospecha de que la joven pudo haber ingerido alguna sustancia que derivó en el fatal desenlace.

La víctima fue identificada como Kiara Farías. El caso conmocionó a la comunidad de Rivadavia y activó una investigación que busca determinar qué ocurrió en las horas previas a su muerte.

Cómo fueron las últimas horas

Kiara había ido el último sábado a un cumpleaños de 15 en el club Sportivo Los Árboles. Luego regresó a su casa, donde se descompuso. Según el relato de su madre, María, la ayudó a bañarse y después a recostarse. La dejó en su habitación y en la mañana del domingo, cuando fue a ver cómo estaba, la encontró sin vida.

El personal policial llegó al domicilio y comenzó a practicar maniobras de reanimación mientras aguardaban la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). A pesar de los intensos esfuerzos, el médico constató el fallecimiento de la joven.

La sospecha de la madre

"Algo le pusieron en la bebida, lo que pudo haber provocado una descompostura o un infarto", aseguró la madre de la joven en una entrevista con una emisora local.

La mujer apunta a que su hija pudo haber consumido alguna sustancia ajena a su conocimiento durante la fiesta. Esa hipótesis es la que sostiene la familia mientras espera los resultados de las pericias.

La investigación judicial

El Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de Mariano Carbajal, ya comenzó a trabajar en la indagatoria de los participantes de la fiesta.

En paralelo, se aguardan los resultados de los análisis de anatomía patológica. Hacia allí fueron enviadas muestras de pulmón, corazón, riñón, hígado y cerebro, además de fluidos y un hemocultivo, para contar con información fehaciente y detallada.

A través de un comunicado, el MPF aclaró que "no se darán notas relacionadas a este caso hasta tanto la fiscalía acceda a dicho informe". El organismo estimó que los resultados podrían demorar no menos de 45 días.

El MPF también indicó que, una vez que se cuente con el informe, la primera comunicación se realizará a la familia de la menor. Esa decisión busca preservar a los padres en un momento de extrema sensibilidad.

Hasta entonces, las hipótesis sobre lo ocurrido permanecen abiertas. La causa continúa en etapa de investigación y no hay detenidos ni imputados confirmados por el momento.