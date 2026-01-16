Dos pasajeras del interno 408 de la empresa Pehuenche sufrieron golpes de consideración luego de una frenada brusca del colectivo. El vehículo circulaba de Centenario a Neuquén por la Ruta 7 a la altura de la estación de servicio Puma, cuando por la maniobra brusca de un automóvil debió clavar los frenos.

El interurbano se detuvo casi por completo y evitó impactar con el auto que se le cruzó, pero dos mujeres sufrieron golpes al perder el equilibrio producto de la inercia. Una de ellas, de 55 años y con domicilio en el barrio Nueva España, sufrió golpes en el pómulo izquierdo. La otra persona lesionada fue una joven de 22 años, de domicilio en Neuquén Capital, que tuvo golpes en un brazo y en la zona cervical.

Efectivos policiales de la Comisaría Quinta arribaron al lugar en un primer momento. Por las características de las lesiones de las dos mujeres solicitaron asistencia de Salud. Una ambulancia se acercó hasta la zona y tras las evaluaciones del personal a cargo de la Dra. Favalli decidieron trasladarlas al Hospital Natalio Burd.