Salvador Álvarez Cano, oriundo de Yerba Buena, Tucumán, fue hallado con vida este viernes cerca de las 16 en un sector de la cordillera de Neuquén. El operativo estuvo a cargo del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), con base en Junín de los Andes.

Según trascendió de manera extraoficial, el joven fue encontrado desorientado, deshidratado y con hambre, aunque sin lesiones graves aparentes y en buen estado de salud general.

Extracción aérea y traslado médico

Tras el hallazgo, efectivos del GEOP coordinaron su extracción por vía aérea para trasladarlo a un centro de salud, donde recibirá hidratación y atención médica. Las patrullas que participaban en el rastrillaje comenzaron a replegarse para dar por concluida la fase de búsqueda.

Las autoridades informaron que su estado no reviste gravedad y se espera un parte médico oficial en las próximas horas.

El testimonio de su pareja en AM550

En diálogo con el programa “Entretiempo” de AM550 La Primera, Ailin Scalella, pareja de Salvador Álvarez Cano, confirmó la noticia. “Fue encontrado, está bien”, dijo.

Scalella explicó que el joven llevaba “como un mes en el Sur, escalaba, recorría. Conocía la zona, Villa Traful le quedaba pendiente, estaba encantado con el lugar”. Según relató, el último contacto fue el domingo: “El último día que me comuniqué fue el domingo y ya el lunes perdí el contacto”.

También señaló que Salvador “necesita una medicación psiquiátrica todos los días” y que creen que “pudo haberla dejado de tomar y se haya desorientado”.

“Sabemos que lo estaban trasladando y está con atención médica. No tenemos mucha información”, agregó.

Sobre los días de búsqueda, expresó: “Era muy duro cada vez que se hacía de noche, la espera, pero sabíamos que había un equipo buscándolo, mucha gente comprometida. No alcanzan las palabras ni el corazón para agradecer”.

Tres días de búsqueda por tierra, agua y aire

La búsqueda de Salvador Álvarez Cano se inició luego de que su vehículo, un Volkswagen Gol Trend blanco, fuera hallado abandonado sobre la Ruta Nacional 237, en las cercanías de Villa Traful y Confluencia.

El auto presentaba el baúl abierto, la llave colocada y pertenencias personales en su interior, lo que generó preocupación inmediata entre familiares y autoridades. El joven había sido visto por última vez en la zona turística de Villa Traful.

El operativo incluyó patrullajes terrestres, apoyo aéreo y la posible utilización de medios acuáticos, debido a la geografía de lagos y ríos característica de la región cordillerana neuquina.

La entrevista completa