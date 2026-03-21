Lo que iba a ser una escapada por el fin de semana largo terminó de manera inesperada en Cutral Co, cuando un conductor quedó atrapado con su motorhome en un puente del barrio Cooperativa.

El episodio se registró sobre la estructura ubicada junto a la Ruta Nacional 22 y calle Mendoza, donde el vehículo no logró pasar por la altura limitada y quedó atrapado, bloqueando la circulación. El inconveniente obligó a interrumpir el tránsito durante varios minutos hasta que el rodado pudo ser retirado con asistencia.

El conductor intentó cruzar el puente con su motorhome, pero el cálculo no fue el correcto. La estructura, que tiene limitaciones de altura y peso, frenó el avance y dejó el vehículo detenido en el lugar.

Se repite continuamente

Este tipo de situaciones no son novedad en ese punto de la ciudad. Vecinos de la zona señalan que con frecuencia camiones o vehículos de gran porte generan inconvenientes similares. En este caso, el rodado quedó encajado y fue necesario intervenir para liberarlo sin provocar mayores complicaciones.

Mientras se realizaban las tareas para retirar el vehículo, el paso estuvo afectado y generó molestias entre quienes circulaban por el sector. Además, la estructura volvió a sufrir daños, algo que se repite con el paso de vehículos que superan las dimensiones permitidas.

El puente y una función clave

El puente cumple una función clave: evitar el tránsito de unidades pesadas o de gran tamaño por un sector que no está preparado para ese tipo de circulación. El episodio dejó en evidencia los riesgos de no tener en cuenta las condiciones del recorrido, especialmente en una zona urbana donde estos cruces son habituales.

Para el conductor, el intento fallido no solo implicó un contratiempo en el viaje, sino también el final abrupto de un plan de descanso que había comenzado horas antes.