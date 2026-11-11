Dos hermanos fueron imputados por intentar matar a un hombre de 48 años en el centro de San Martín de los Andes. El ataque ocurrió el sábado 7 de noviembre, alrededor de las 21:30, cuando la víctima estaba dentro de su camioneta y fue agredida con un arma blanca por tres personas.

La fiscal del caso, Inés Gerez, les atribuyó la coautoría de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa. La jueza de garantías Laura Barbé tuvo por formulados los cargos y ordenó la prisión preventiva de ambos imputados por 15 días.

El hombre sufrió lesiones neurológicas de extrema gravedad. La investigación apunta a un conflicto previo relacionado con una deuda de dinero y herramientas de trabajo.

Cómo ocurrió el ataque

Según la reconstrucción presentada por la fiscalía durante la audiencia del lunes, los dos hermanos llegaron en un automóvil junto a una tercera persona que todavía no fue identificada.

En ese momento, el hombre se encontraba solo dentro de su vehículo, ya que su hijo había descendido para realizar una compra. Los agresores habrían aprovechado esa circunstancia para forzar la puerta del conductor y atacarlo con un arma blanca.

La agresión se concentró principalmente en la cabeza, aunque también sufrió heridas en otras partes del cuerpo.

Un testigo que circulaba por el lugar advirtió el ataque e intervino verbalmente. Cuando les anunció que llamaría a la Policía, los tres sospechosos escaparon en el automóvil.

La víctima permanece en terapia intensiva

Después del ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Carrillo, donde debió ser intervenido quirúrgicamente por las lesiones neurológicas que sufrió.

El informe médico presentado durante la audiencia indicó que permanece en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y un cuadro de extrema gravedad.

La evolución de su estado de salud será uno de los aspectos centrales del seguimiento del caso, tanto por las consecuencias del ataque como por su posible incidencia en el desarrollo de la investigación judicial.

La investigación apunta a un conflicto por dinero y herramientas

Entre las pruebas reunidas por la fiscalía aparecen comunicaciones telefónicas que revelarían un conflicto previo entre uno de los imputados y la víctima.

De acuerdo con la acusación, la disputa estaba relacionada con una deuda de dinero y herramientas de trabajo. Ese antecedente forma parte de la hipótesis que busca establecer el posible móvil de la agresión.

Además, durante los allanamientos realizados en los domicilios de los hermanos, los investigadores encontraron prendas de vestir con manchas compatibles con sangre.

Estos elementos fueron incorporados a la presentación fiscal durante la audiencia de formulación de cargos.

Qué implica el delito que les atribuyeron a los dos hermanos

La fiscal Inés Gerez acusó a ambos hombres como coautores del delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa.

Inés Gerez, fiscal del caso.

La calificación contempla dos circunstancias agravantes: la presunta planificación conjunta del ataque y el aprovechamiento de una situación de indefensión de la víctima.

Se trata de una calificación provisoria, correspondiente a la etapa inicial del proceso penal. La responsabilidad de los acusados deberá determinarse durante el avance de la causa y, eventualmente, en un juicio.

La fiscalía solicitó un plazo de tres meses para completar la investigación, pedido que fue aceptado por la jueza de garantías Laura Barbé.

Por qué quedaron detenidos

La fiscal Gerez también solicitó tres meses de prisión preventiva para los dos imputados. Argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, debido a que todavía falta identificar a una tercera persona que habría participado del ataque y recibir declaraciones de testigos.

La jueza Laura Barbé hizo lugar al pedido, aunque estableció un plazo menor al solicitado: 15 días de prisión preventiva para cada hermano.

La medida quedó condicionada a que ambos cuenten con condiciones adecuadas de alojamiento. Si esto no se cumple, las partes deberán volver a discutir las alternativas de detención.

Cómo sigue la investigación

Por el momento, los dos hermanos permanecen sujetos a prisión preventiva por 15 días, mientras continúa la investigación penal preparatoria, cuyo plazo fue establecido en tres meses.

En las próximas semanas, la fiscalía deberá avanzar sobre la identificación del tercer involucrado, reunir nuevos testimonios y profundizar las pruebas que vinculan a los acusados con el ataque.

La evolución del hombre de 48 años también será un dato central para conocer las consecuencias de las lesiones sufridas.

La causa continúa abierta y los dos imputados mantienen su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia judicial.

El antecedente de otros ataques con arma blanca en San Martín de los Andes

El episodio se suma a otros casos de violencia con armas blancas que tuvieron repercusión judicial en San Martín de los Andes.

En noviembre de 2025, un joven fue acusado de intentar matar a otro en la plaza Centenario, luego de una discusión por un teléfono celular. En otro episodio ocurrido ese mismo mes, un hombre fue imputado por atacar a otro con una botella rota y provocarle heridas en el cuello.

Aunque se trata de hechos diferentes, estos antecedentes permiten contextualizar la cobertura de las investigaciones por agresiones graves en la ciudad.

También muestran la importancia de seguir no solamente las imputaciones iniciales, sino la evolución de las medidas judiciales y las consecuencias que las agresiones dejan en las víctimas.