Acusan a 4 personas que quisieron matar, quemar y descuartizar a un hombre

Un caso estremecedor sacude a San Martín de los Andes: cuatro personas fueron acusadas de secuestrar y torturar a un hombre, en un hecho que terminó con la víctima escapando milagrosamente.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), los imputados son tres hombres —M.Z., S.A.C. y J.A.L.— y una mujer, C.I.V., quienes actuaron de manera conjunta y premeditada en el barrio Gobernadores Neuquinos el pasado 20 de agosto alrededor de las 20:30 horas. Además, participó un adolescente, que no es punible.

De acuerdo con el fiscal jefe Gastón Ávila, la víctima fue golpeada primero con la culata de un revólver, luego con puñaladas y cortes provocados con cuchillos tipo carnicero y Tramontina, además de recibir golpes de puño y rodillazos. Posteriormente, fue atada con un cable, introducida en la bañera con agua fría y vertida con agua caliente en la nuca, mientras los agresores le aseguraban que sería descuartizada y quemada.

El ataque no se consumó gracias a la reacción de la víctima, quien logró desatarse, atravesar la puerta y saltar por una ventana de 3,80 metros de altura, alcanzando su casa a pocos metros de distancia para pedir ayuda.

Tras el hecho, los imputados intentaron huir en un Volkswagen Vento rojo con la inscripción “La Mafilia”, pero fueron detenidos por la Policía provincial.

La jueza de garantías Laura Barbé avaló la acusación y ordenó la prisión preventiva por tres meses mientras avanza la investigación. Los delitos que enfrentan incluyen: homicidio calificado por ensañamiento en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y participación de un menor, todos en calidad de coautores.

El caso generó conmoción en la comunidad por la brutalidad del ataque y la supervivencia milagrosa de la víctima, que logró escapar de lo que podría haber sido un homicidio con ensañamiento.