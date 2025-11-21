El fiscal Hernán Scordo formuló cargos contra un joven de 18 años acusado de intentar asesinar a otro de 19 tras una discusión originada por el reclamo de un teléfono celular. El violento episodio ocurrió el pasado 17 de noviembre, alrededor de la 1 de la madrugada, en las inmediaciones de la plaza Centenario, ubicada en Coronel Díaz y San Martín, en San Martín de los Andes.

Según reconstruyó la investigación conjunta del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, la disputa entre ambos comenzó cuando la víctima le reclamó al imputado la falta de un celular. En ese contexto, el acusado extrajo una cuchilla y atacó a la víctima, primero asestándole una puñalada en la zona del abdomen y luego otra en la espalda, cuando el joven intentaba alejarse del lugar.

Durante la audiencia realizada esta mañana, Scordo sostuvo que el imputado actuó “con la intención de causarle la muerte”. El ataque no terminó en un desenlace fatal gracias a la rápida intervención del personal del hospital Ramón Carrillo, que sometió a la víctima a dos cirugías de urgencia tras su ingreso al quirófano.

El fiscal calificó el hecho como homicidio simple en grado de tentativa y solicitó que el acusado, identificado con las siglas N.R., permanezca detenido con prisión preventiva por tres meses, argumentando riesgo para la integridad de la víctima.

Sin embargo, la jueza de garantías Laura Barbé avaló la formulación de cargos pero no acompañó el pedido de preventiva. En su lugar, impuso prisión domiciliaria por el mismo plazo. Frente a esta decisión, Scordo pidió que se revise la medida cautelar adoptada por la magistrada.