La Policía realizó tres allanamientos simultáneos en los barrios Vista Hermosa y Del Alto de Centenario y secuestró un arma de fuego, marihuana, un auto presuntamente utilizado en un ataque a tiros y distintos elementos denunciados como robados. Durante el operativo también demoraron a cuatro hombres.

Los procedimientos arrancaron a primera hora de este jueves, en el marco de una causa que investiga los disparos registrados semanas atrás en la zona de la Plaza Soldado Águila. La medida fue autorizada por la Fiscalía de Actuación Genérica.

Uno de los procedimientos se concentró en una vivienda ubicada sobre calle Cuba, a pocos metros de Alfredo Palacios. Allí trabajaron efectivos de la Oficina de Investigaciones Periferia II junto con personal de las comisarías Quinta y 52 y agentes de UESPO.

Los investigadores encontraron varios elementos durante el operativo

Dentro de la vivienda, los uniformados encontraron 224 gramos de marihuana, una pistola negra marca Fox y un cartucho calibre 22. Además, secuestraron un Renault 12 rojo que, según la investigación, habría sido utilizado durante los disparos denunciados en abril.

Los operativos fueron realizados por efectivos de la Oficina de Investigaciones de la Periferia II, comisarías Quinta y 52, y UESPO.

En el mismo lugar apareció una bicicleta todoterreno rodado 29 marca Nordic, denunciada previamente como robada, y una tablet Samsung blanca con funda negra. Los cuatro hombres demorados quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar qué participación tuvieron en los distintos episodios.

Vecinos denunciaron movimientos extraños en el sector

Residentes de Vista Hermosa venían alertando desde hace semanas sobre movimientos sospechosos durante la madrugada. También mencionaron consumo de drogas en la vía pública y un aumento de robos en patios y viviendas del sector.

Con los secuestros realizados durante los allanamientos, la fiscalía ahora buscará establecer si existen conexiones entre los disparos en Plaza Soldado Águila, el vehículo incautado y otros delitos denunciados recientemente en la zona.