Banderazo por el Indio Solari en el Obelisco: hubo incidentes y detuvieron a al menos ocho personas

Al menos ocho personas fueron detenidas este sábado durante el banderazo en el Obelisco porteño para despedir al Indio Solari, quien falleció este viernes a los 77 años. Los incidentes comenzaron luego de que la Policía de la Ciudad desalojara a vendedores ambulantes que habían montado puestos con bebidas alcohólicas.

Cómo fue la detención de las ocho personas en el Obelisco durante el banderazo por el Indio Solari

Este sábado, mientras la familia del Indio Solari confirmaba que el velorio se realizará este domingo a partir de las 11 en el polideportivo Gatica de Villa Domínico, miles de fanáticos del Indio Solari asistieron a la intersección de la avenidas 9 de Julio y Corrientes, en el centro porteño, para rendirle un último homenaje al cofundador y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Cerca de las 17 de este sábado, efectivos de la Policía de la Ciudad sacaron a un grupo de vendedores ambulantes de la Plaza de la República. En ese contexto se produjeron los primeros enfrentamientos del banderazo y una persona fue detenida.

Al ser testigos de esta situación, algunos de los presentes comenzaron a arrojar botellas y objetos contundentes contra los efectivos policiales. A partir de ese momento, los uniformados realizaron un cordón con escudos y avanzaron para controlar la situación. Pero hubo corridas.

Dos de los efectivos resultaron heridos a raíz de los pedradas recibidas y debieron recibir asistencia médica. La intervención policial terminó con una dispersión de las personas que generaban disturbios y hubo al menos ocho detenidos.

Ni la venta de bebidas alcohólicas ni la alteración del orden público

Tal como reproduce la agencia Noticias Argentinas, fuentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires explicaron que a partir de las 17 se detectó el ingreso de vendedores con heladeras cargadas de bebidas alcohólicas. "La mercadería fue secuestrada por personal policial y, durante el procedimiento, un grupo de personas arrojó piedras y botellas contra los efectivos. Como consecuencia, dos policías resultaron lesionados y 8 personas fueron detenidas", indicaron los voceros.

Además, la fuentes porteñas dejaron clara su postura respecto a la venta de este tipo de productos durante el banderazo en honor al Indio Solari. "La Ciudad no va a permitir la venta ilegal ni hechos de violencia que alteren el orden en el espacio público", añadieron