El seleccionado argentino iniciará su participación en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 enfrentando a Argelia en Kansas City, una ciudad situada en el estado de Missouri que se destaca por su riqueza cultural y deportiva.

Ubicada en la confluencia de los ríos Missouri y Kansas, esta urbe es considerada el corazón geográfico de Estados Unidos y será escenario de seis partidos durante el torneo más importante del fútbol mundial.

La ciudad de Kansas y el entorno donde recibirá a los argentinos

Kansas City es reconocida como una de las capitales mundiales del jazz, con más de 40 bares y salones que ofrecen música en vivo. Este legado musical se celebra en espacios emblemáticos como el Museo Americano del Jazz y el Distrito Histórico 18th & Vine, donde los sonidos del género resuenan con fuerza.

La gastronomía local también atrae a visitantes de todo el mundo, especialmente por su famosa barbacoa. Más de un centenar de restaurantes preparan esta especialidad con recetas únicas, algunas guardadas en secreto y otras premiadas internacionalmente. Incluso existe un museo dedicado a la historia y cultura de esta tradición culinaria.

Además de la música y la comida, Kansas City ofrece otras atracciones como el Museo de la Primera Guerra Mundial, el Museo de la Granja de Jesse James y el Museo del Juguete y las Miniaturas. También se pueden realizar tours temáticos sobre la época de los gánsteres y disfrutar de variadas experiencias deportivas.

El Mundial 2026 y Kansas City, una combinación que entusiasma a los fanáticos

Los barrios River Market, Power & Light, Crown Center y Country Club Plaza aportan un ambiente vibrante y diverso para el turismo, mientras que las compras se destacan en los numerosos outlets de la ciudad.

En cuanto a alojamiento, Kansas City dispone de más de 5.500 habitaciones en su zona céntrica y más de 30.000 en toda la región, abarcando una amplia gama de categorías y estilos para los visitantes.

Visit KC, la entidad oficial de promoción turística de la ciudad, organizó en Buenos Aires un evento especial para el sector turístico y un almuerzo de prensa para difundir las bondades y preparativos de la ciudad como sede mundialista. La delegación estuvo encabezada por Kathy Nelson, presidenta y CEO; Jenny Wilson, vicepresidenta de Desarrollo Turístico; y Devin Aaron, directora de Comunicaciones, con la coordinación de Luisa Mendoza, CEO de GTSE y representante del destino en Latinoamérica.

Kansas City: sede del debut de Argentina en el Mundial 2026 y atractivo turístico

Para quienes deseen conocer más detalles o planificar su visita, está disponible el sitio web oficial de Kansas City, que ofrece información actualizada sobre turismo y eventos deportivos.