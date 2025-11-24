Una avioneta de pequeño porte generó alarma en la región de Kamarata, una comunidad indígena ubicada en el sureste de Venezuela, luego de protagonizar un aterrizaje de emergencia que derivó en un operativo militar. La aeronave, un modelo Cessna sin identificación visible, quedó bajo custodia de las autoridades junto con sus dos tripulantes, un ciudadano colombiano y otro venezolano.

Según fuentes castrenses, la estructura del avión presentaba modificaciones que llamaron la atención de los equipos de inspección. Esas alteraciones alimentan la hipótesis de que la nave habría sido adaptada para actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas, aunque la investigación continúa.

Alerta espacio aéreo

El episodio reactivó la preocupación en la zona por los movimientos aéreos irregulares que atraviesan selvas y fronteras poco vigiladas. Desde el gobierno venezolano reiteraron que mantienen operativos constantes para frenar el avance de organizaciones dedicadas al narcotráfico en sectores de difícil acceso.