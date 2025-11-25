En medio de un presente convulsionado, Lowrdez Fernández abrió su intimidad y reveló cómo atravesó uno de los meses más difíciles de su vida. Según contó, el impacto emocional fue tan grande que todavía intenta acomodarse después de lo vivido con Leandro García Gómez. En ese proceso, destacó el rol decisivo de su entorno, que se convirtió en un sostén imprescindible ante tanta sobreexposición.

Lowrdez Fernández explicó que sus compañeras, su familia y sus amigos fueron la contención que necesitaba mientras intentaba acomodar lo que estaba viviendo. Ese refugio afectivo, según describió, fue vital para no desbordarse ante la presión mediática y la acumulación de situaciones que no terminaba de comprender. También reveló que está en plena terapia, un espacio que define como indispensable para empezar a sanar.

Lowrdez Fernández no ocultó que, al inicio del escándalo, la culpa se apoderó de sus pensamientos. “Me sentía muy culpable, muy tonta, muy boba”, confesó, remarcando que la exposición constante la llevó a replantearse cada decisión. Esa mezcla de emociones la acompañó durante días, mientras intentaba entender cómo había llegado a ese punto.

A la hora de hablar de su separación, la artista eligió la sinceridad absoluta. Contó que decidió cortar porque la relación había caído en una dinámica que describe como tóxica e imposible de sostener. El vínculo, que comenzó durante la pandemia, se transformó con el tiempo en algo que los superó por completo. Según relató, atravesaron discusiones tan intensas que se volvieron insostenibles.

La denuncia presentada por otra mujer también fue un golpe inesperado. Lowrdez Fernández aseguró que la tomó por sorpresa y que nunca recibió un llamado para saber cómo estaba. Afirmó que ni siquiera sabían dónde vivía y aclaró un punto central: ella no convivía con su ex en ese momento, pese a las versiones que circularon.

Sobre el presente judicial de su expareja, la artista no evadió el tema. Admitió sentir culpa por la detención del hombre, aunque trabaja en terapia para poder procesarlo sin cargar con responsabilidades que no le corresponden.

En el cierre, remarcó que su prioridad es proteger a “las chicas que quedamos” y que eligió hablar recién ahora, cuando siente que puede hacerlo sin lastimarse. Su testimonio deja ver un camino de reconstrucción que recién empieza, pero que encara con valentía y honestidad.