Compraron un taladro y alargues robados: terminaron condenados por drogas y tenencia ilegal de armas

En la ciudad de Centenario, la fiscal Paula Yerfino formuló cargos y presentó un acuerdo de procedimiento abreviado contra Germán David Maina y Romina Jessica Muñoz, quienes aceptaron su responsabilidad en delitos vinculados a un hecho de encubrimiento y la tenencia de estupefacientes y armas de fuego. La audiencia se realizó este jueves en Ciudad Judicial, y el juez de garantías Juan Guaita avaló el acuerdo presentado por la fiscalía.

Según la investigación, entre el 26 de marzo y el 5 de mayo de 2026, la pareja recibió un taladro rotopercutor y dos alargues sabiendo que provenían de un robo cometido en una vivienda del barrio Sarmiento.

Los objetos habían sido denunciados como sustraídos por la víctima y fueron hallados en el domicilio de Maina y Muñoz durante un allanamiento realizado el 5 de mayo, iniciado a partir del rastreo satelital de unos auriculares denunciados también como robados. Por este hecho, la fiscalía les imputó el delito de encubrimiento simple en carácter de coautores.

En el mismo allanamiento, las autoridades secuestraron más de siete kilos de cannabis en distintas etapas de secado y fraccionamiento, así como una pistola calibre 380 con numeración parcialmente limada, un cargador y ocho municiones.

La fiscal del caso Paula Yerfino formuló cargos a una pareja por un hecho de encubrimiento.

Según Yerfino, los imputados tenían poder de disposición sobre los elementos secuestrados y carecían de autorización legal tanto para la tenencia del arma como para el cultivo o almacenamiento de cannabis. La fiscalía descartó la comercialización de estupefacientes, dado que no surgieron indicios de venta en el análisis de billeteras virtuales, movimientos económicos y otras pruebas recabadas.

El juez abaló el pedido de la pena

Por estos hechos, Maina y Muñoz fueron acusados de encubrimiento simple, tenencia simple de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional, en concurso ideal con encubrimiento por la supresión de numeración del arma, todo en concurso real.

El acuerdo de procedimiento abreviado incluyó ambos legajos y la fiscal solicitó una pena de 2 años y 8 meses de prisión en suspenso, con reglas de conducta por dos años: presentaciones cuatrimestrales ante la Dirección Provincial de Población Judicializada y la realización de un tratamiento psicológico o psiquiátrico vinculado al consumo de sustancias, con acreditación periódica. La defensa adhirió al acuerdo y los imputados reconocieron su responsabilidad.

El juez Guaita avaló el acuerdo, formuló los cargos y fijó la pena solicitada, estableciendo las reglas de conducta indicadas, dando por concluida la audiencia.