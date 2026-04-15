En un operativo policial a cargo de la Unidad Especial de Servicios de Policía (Uespo), se inspeccionó una vivienda donde funcionaba una despensa, en Avenida del Trabajador y calle Cipolletti, en el sector de la ciudad de Neuquén conocido como barrio Toma Pacífica. En el lugar se encontraba un hombre de 38 años acompañado por cuatro menores de 12, 8, 4 y 1 año de edad.

De acuerdo con el testimonio del hombre del lugar, la madre de los niños le habría solicitado que quedaran a su cuidado. Durante la inspección del inmueble, en una de las habitaciones de la planta alta, el personal observó una caja de una aplicación de delivery que contenía en su interior plantas secas, compatibles en apariencia con cannabis sativa.

Se procedió al secuestro de un total 382 gramos de la sustancia. Luego intervino personal de Antinarcóticos, que notificó al hombre por infracción a la Ley 23.737 (Régimen Nacional de Estupefacientes), mientras que el domicilio quedó bajo su responsabilidad.

Operativos como el de este miércoles responden a las políticas públicas que impulsa el gobierno de la provincia de Neuquén, con una fuerte inversión en materia de seguridad. El fortalecimiento de las tareas de investigación y la dotación de mejores recursos para policía son ejes fundamentales para combatir el narcotráfico y garantizar el bienestar de la comunidad.