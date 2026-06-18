Condenaron a un golpeador, ladrón y asesino a 4 años de prisión: la justicia neuquina unificó las penas

Un hombre identificado como M.B.F. fue condenado a cuatro años de prisión efectiva tras un acuerdo de pena presentado por la fiscal del caso, Rocío Rivero, por dos hechos de violencia de género cometidos contra su expareja en Rincón de los Sauces y por la unificación con condenas previas por un homicidio y un robo agravado.

La resolución se conoció este miércoles durante la audiencia de cesura, donde se definió el monto de la pena luego de que el imputado ya hubiera sido declarado penalmente responsable por lesiones leves agravadas por el vínculo y mediando violencia de género, en dos hechos ocurridos el 31 de mayo y el 13 de junio de 2025 en Rincón de los Sauces.

La fiscal Rocío Rivero impulsó el acuerdo de pena que derivó en la condena del imputado reincidente.

Dos ataques, un mismo contexto de violencia

De acuerdo con la investigación, las agresiones ocurrieron en un contexto de violencia sostenida y control sobre la víctima, situación que fue acreditada durante el juicio con el testimonio de la mujer y el aporte de profesionales que la asistieron tras los hechos.

La fiscal Rivero solicitó un año de prisión efectiva por estos episodios, pero el caso también incluyó la consideración de antecedentes penales y la situación de reincidencia del condenado.

Antecedentes y unificación de penas

El Ministerio Público Fiscal detalló que M.B.F. ya cumplía una condena previa de tres años de prisión efectiva por robo agravado, a la que se suman otras sentencias anteriores por delitos graves, entre ellos un homicidio en ocasión de robo en la provincia de San Luis y un robo agravado en grado de tentativa.

En este marco, la fiscalía pidió la aplicación del artículo 58 del Código Penal para unificar las penas, lo que derivó en la declaración de segunda reincidencia del imputado y en la suma de las condenas.

Tras escuchar a las partes, el juez Cristian Piana homologó el acuerdo presentado por la fiscalía e impuso la pena unificada de cuatro años de prisión efectiva. Además, declaró la segunda reincidencia del condenado y ordenó la inscripción de la sentencia en el Registro Provincial de Violencia.