Allegados a Lucas Pertossi, uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, desmintieron que haya intentado suicidarse. La aclaración aparece en medio de rumores que empezaron a circular en las últimas horas.

“Las noticias sobre Lucas fueron absolutamente falsas” indicaron las fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.

Los rumores aparecieron luego del anuncio de un documental que se va a estrenar el 13 de noviembre en Netflix. Los allegados al culpable del asesinato del joven de 18 años sostuvieron que "La noticia del documental movilizó nuevamente el tema pero lamentamos que lo hagan algunos sin medir consecuencias en sus falsedades".

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi cumplen con una sentencia de prisión perpetua en la cárcel de Melchor Romero luego de ser considerados coautores del homicidio. Por otro lado, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una condena de 15 años de cárcel por ser partícipes necesarios.